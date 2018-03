San Severo, “da aprile in attesa del sussidio sociale, 150 euro”

Di:

San Severo – “IN questa settimana verrà approvato ilforse perché c’è fermento in maggioranza, Molti i cittadini che da Aprile 2013 hanno fatto richiesta deldi aiuto. Probabilmente non lo riceveranno neanche per Natale visto che le banche da domani non erogheranno più nulla per chiusura contabilità annuale, poi non sempre si hanno le dovute risposte da un Ufficio dei servizi sociali.

“Penso che questa situazione rappresenti l’ennesima presa in giro per la cittadinanza di San Severo da parte di questa Amministrazione sorda ai problemi dei cittadini e impegnata in altro”. “Per questo vi chiedo di dar voce a chi non la ha”. “Cordiali Saluti”.

(Lettera inviata a Stato dal sig. Giovanni Bonvini)