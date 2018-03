“La gara d’appalto”: video nuovo singolo della Coquette Band

Di:

Monte Sant’Angelo. “Paese che vai cantiere lì trovi, che manca sempre lo stesso pilastro. Un grande cartello d’inizio lavori ma sai bene che finiranno in quei modi”. È l’incipit di “La gara d’appalto”, il nuovo singolo della Coquette band – il gruppo ska del Gargano – che sarà pubblicato venerdì 16 dicembre sui canali social e sarà possibile scaricarlo da iTunes e da altre piattaforme musicali.

Peppe Totaro di Studio Uno, nonché manager della band e produttore: “L’Italia è al penultimo posto in Europa, 27esima, per quanto riguarda la corruzione pubblica percepita. Siamo partiti da questo per scrivere questo brano” – e aggiunge – “È il primo singolo che anticipa il nuovo album, il terzo, che sarà pubblicato nel 2017. Come al nostro solito quindi, affrontiamo con ironia, sarcasmo e umorismo temi molto importanti e delicati per l’opinione pubblica”.

“La gara d’appalto, in particolare, è un brano scritto con molta facilità: siamo stati ispirati dalla quotidianità delle prime pagine dei giornali e dai tanti scandali nazionali che in questi anni non sono mancati, purtroppo.” – rimarca Totaro – “Infine, penso che il complice del crimine della corruzione è spesso la nostra stessa indifferenza”. Cresce l’attesa in vista di venerdì 16 dicembre, quando su iTunes e sulla fan page facebook della Coquette Band sarà pubblicato il video del nuovo singolo. Le riprese sono state registrate in un cantiere vero e proprio e sono presenti una serie di ‘personaggi’: dal sindaco ‘Felice Fuggirai’ al vescovo ‘Guido Costoro’, dall’ingegnere ‘Eungenio Farabutti’ al capo cantiere, dalla ‘protesta’ delle varie associazioni ai sindacati, ai cittadini. Tutti hanno un ruolo in questa vicenda, come a dire che ‘non tutti i tubi sono innocenti’.

LA COQUETTE BAND – La Band ha già pubblicato 2 lavori discografici: “Distruggiamo la Tv” (2001), che è stato per mesi in vetta alle classifiche del sito Vitaminic nei brani con più download e “Posto sosta Emigranti” (2005), distribuito anche digitalmente su iTunes. Nel 2009 sono tornati con il video “Distruggiamo la Tv”. I componenti della Coquette Band sono: Ignazio Guerra (voce e kit), Peppe Totaro (basso e cori), Matteo Ortuso (chitarra el.), Damiano Savastano (chitarra el.), Luigi Guerra (chitarra el.) Andrea Stuppiello (batteria), Antonio Riccardo (sax tenore), e Vincenzo Aiace (tromba).

