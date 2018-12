Manfredonia. Prima riunione operativa dei Clubs LIONS della Puglia settentrionale

Di:

Manfredonia. Si è tenuta Domenica 2 dicembre 2018, nella solare Città di Manfredonia, la prima riunione operativa dell’anno sociale 2018/19 dei Clubs LIONS della Puglia settentrionale, al fine di esaminare le attività di servizio (Service), quelle svolte, quelle in corso e quelle programmate.

Nella proficua e costruttiva riunione si sono evidenziate le necessità di continuare a impegnarsi per le problematiche civiche, sociali e territoriali, ed i modi per attuarle efficacemente.

La riunione convocata dall’Ing. Salvatore GUGLIELMI, Lions Presidente Circoscrizione Puglia settentrionale, ha visto convergere a Manfredonia, gli officer distrettuali responsabili delle varie branche di attività di service del Distretto 108AB -PUGLIA- LIONS Clubs International, ed il Governatore Distrettuale, Ing. Pasquale DI CIOMMO.

Rilevanti sono le sfide che i Lions hanno abbracciato attraverso la realizzazione di opere di servizio volontario e gratuito: quelle della vista, nella raccolta degli occhiali usati, nel servizio cani guida, dell’udito, nella prevenzione del diabete, per combattere la fame nel mondo, per l’ambiente, per i diversamente abili, nella prevenzione delle malattie oncologiche, in particolare nell’informazione dei giovani con il “Progetto Martina”, in tema di sicurezza stradale, e nei campi e scambi giovanili internazionali.

Questi sono solo alcuni dei campi dove intervengono i Lions, anche attraverso la loro fondazione L.C.I.F. che è stata certificata destinare il 100% dei fondi raccolti alle attività di servizio, e per questo classificata dal Financial Times come la prima associazione di servizio al mondo.

Sono stati accolti nella splendida cornice del Regio Hotel Manfredi, i Presidenti con tutto il direttivo, dei Clubs della Puglia settentrionale, ovvero: Andria Costanza d’Aragona, Barletta Host, Barletta Leontine De Nittis, Bisceglia, Castel del Monte Host, Cerignola, Foggia Host, Foggia Arpi, Foggia U.Giordano, Gargano S. Giovanni R., Lucera, Manfredonia Host, Manfredonia Sipontum, Minervino Murge Boemondo d’Altavilla, Ruvo di Puglia Talos, San Giovanni Rotondo Host, San Severo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Trani Ordinamenta Maris, accompagnati dai Presidenti di Zona, Ernesto Paternostro, Roberto Panunzio, Franco D’Elia, Gianni Pica.

Il Governatore ha ricordato che laddove c’è un bisogno lì ci sono i Lions, attivi dal 1917, con le loro attività di servizio, in tutto il mondo, in oltre 200 paesi, distribuiti in oltre 46.000 Clubs, con oltre 1.400.000 soci.