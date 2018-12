Natale: “Il dono della fiducia nel presepe del presente”

Di:

Manfredonia. Nel dialogo che segue i protagonisti del racconto evidenzieranno come il clima natalizio può contribuire ad uscire dal vizio della società dei consumi per poter entrare in quella delle relazioni, che conducono a sani valori.

Pasquale: “Michelle, quest’anno non sapendo quale dono portarti in omaggio a Natale, te lo domando di persona in modo da potertelo fare non correndo il rischio di sbagliare … Allora quale presente desideri ricevere sotto l’albero di Natale?”.

Michelle: “Considerando che si festeggia la nascita di Gesù Bambino, ti domando di descrivermi chi è il Cristo in poche e semplici parole”.

Pasquale: “Tutto qui? Sicuro di volere solo questo?”

Michelle: “ Beh, qualora riesci a farlo realizzando un inedito presepe concettuale si può venire a creare il vero clima del Natale …”.

Pasquale dopo aver riflettuto risponde di accettare con fiducia la richiesta fatta e nel giorno di Santa Concetta sviluppa il concetto di un presepe escatologico realizzato in modo ecologico; non compra nulla di nuovo dando un nuovo significato e vita ad un pacchetto natalizio da scartare poco dopo il solstizio invernale. Così la notte di Natale sotto l’albero Michelle poté trovare un pacchetto leggero con nastro dorato in cui era contenuta la risposta al quesito posto dalla sua compagna: “Chi è Gesù?”.

Pasquale: “Orsù Michelle accogli questo dono che ti porgo con fiducia e vi troverai la risposta che cerchi!”.

Allora Michelle prende il candido pacchetto ed in un lampo ne legge l’autentica risposta scritta sul retro dell’incarto pronunciandone il contenuto in modo soave: “Gesù è amore”.

A queste parole i due si scambiano un forte abbraccio condividendo che il regalo più bello e significativo è l’amicizia del Dio dell’amore che nostro Signore volle donare all’umanità per redimerla.

Il destino di Gesù è stato quello di portare all’intero genere umano un amore universale con cui conquistare il cuore delle persone, per farne genti nuove e buone, per questo diffuse la buona novella nota come vangelo. Gli evangelisti e gli apostoli attraverso le loro scritture ci hanno fatto dono delle memorie di un profeta straordinario di cui ancora oggi si può riporre fiducia.

A cura di Benedetto Monaco, noto come Ben Acta

L’immagine di copertina illustra il presepe minimalista con natività escatologica in chiave ecologica esposto presso l’associazione amici del presepe sito in corso Manfredi 55 a Manfredonia.