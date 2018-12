Rignano Garganico piange Lello Martelli

Di:

Rignano Garganico, 09 dicembre 2018. Accolta con viva costernazione la notizia della morte di Raffaele Martelli, a Rignano Garganico. Come noto lo stesso, rignanese puro sangue, è venuto meno nella prima mattinata di ieri (verso le ore 8,30) a causa di un incidente d’auto. Infatti, nel mentre stava percorrendo la Sp 41 Torre Mileto – Sannicandro Garganico, con la sua auto Opel Astra, uscita fuori strada, è andato a sbattere contro un muretto, procurando la morte istantanea del suo conducente.

L’uomo è figlio di Antonio, scomparso pochi anni fa, dopo una vita d’intraprendenza avventurosa e fattiva. Per molti anni, il padre, assieme alla moglie Antonietta, aveva gestito il ristorante “Papone”, a Mattinata, diventato, grazie a loro, uno dei luoghi di ristoro tra i più frequentati del Gargano. Non a caso, dopo la loro fiorente gestione, la sua fama e frequenza andò scemando, fino alla chiusura completa di esso. Lello (classe 1960), assieme al fratello Angelo, di qualche anno in meno, sono nati ed hanno la loro fanciullezza presso la casa avita di Via Stella, a Rignano, paese del padre, appartenente ad una delle più importanti e facoltose famiglie del posto. Lello era molto apprezzato dall’altro sesso per la sua maschia bellezza e la forte carica di simpatia. Sicuramente la sua figura resterà a lungo nella memoria dei singoli e collettiva in generale. I funerali, hanno avuto luogo, il pomeriggio di ieri, nella Chiesa Madre dell’Assunta. Dopo di che la salma è stata tumulata presso la tomba di famiglia nel locale Cimitero.

Addio Lello, la presente testata, si unisce al dolore della tua famiglia e della comunità locale, resterai sempre nella nostra memoria!.

A cura di Antonio Del Vecchio, 09 dicembre 2018