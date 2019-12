Candela. Colori e magia per “La Casa di Babbo Natale”

Sarà possibile trovare una meravigliosa atmosfera, un presepe statico permanente a grandezza naturale, decine di casette in legno in stile nordico, che renderanno la tua esperienza ancora più suggestiva, e, punta di diamante, la Casa di Babbo Natale , una vera a propria opera d’arte per i più grandi, con le sue stanze sapientemente addobbate ed un’esperienza da sogno per i più piccoli, dove potranno trovare laboratori creativi ma soprattutto incontrare Babbo Natale pronto ad accoglierli, ascoltare i loro desideri e ricevere le loro lettere.

I Mercatini di Natale

Candela vi aspetta con i suoi tradizionali mercatini di Natale in stile nordico, decine di casette in legno che invadono le vie del centro per proporvi prodotti tipici dei Monti Dauni, oggetti natalizi, decorazioni e idee regalo per un Natale unico che a Candela potrete già respirare nell’aria a partire dal 30 Novembre.

Dopo le passate edizioni con migliaia di visitatori, ritorna la manifestazione “Candela il Paese del Natale”. Oltre al tradizionale e coloratissimo “Mercatini di Natale”, dal 30 Novembre al 22 Dicembre, quest’anno la Casa di Babbo Natale a Candela sarà rinnovata e animata con nuovi personaggi per emozionare adulti e piccini. Il 7 Dicembre, in serata, accensione dei falò dedicati all’Immacolata, con il tradizionale falò in p.zza Plebiscito.

Seguiteci su Facebook “Candela,il paese del Natale” e “Casa di Babbo Natale Candela” soddisferanno giorno per giorno tutte le curiosità su iniziative ed orari degli eventi.