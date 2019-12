Chemioterapia. Congelatori al Policlinico di Foggia per miglioramento 30 termo cuffie

della titolare dell’Istituto “Il Cigno”, diper il miglioramento dell’utilizzo di 30 termo-cuffie per pazienti sottoposti a chemioterapia, nell’ottica dell’umanizzazione delle cure fortemente voluta dalla Direzione Strategica degli “OO.RR.”.

La consegna dei due congelatori al Policlinico di Foggia rappresenta il completamento dell’utilizzo dei fondi raccolti in occasione dell’evento organizzato da Loreta Ricotta lo scorso 28 settembre presso il Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, con la sfilata delle donne/modelle colpite da tumore, per l’acquisto delle 30 termo-cuffie già donate da Loreta Ricotta all’Associazione ANDOS di Foggia e a disposizione gratuitamente di pazienti in trattamento chemioterapico.

Oltre alla titolare dell’Istituto “Il Cigno” Loreta Ricotta, alla cerimonia di donazione tenutasi questa mattina hanno partecipato il Sindaco di Foggia Dott. Franco Landella, l’Assessore Comunale alla Cultura Dott.ssa Anna Paola Giuliani, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli, il Direttore Sanitario degli “Ospedali Riuniti” Dott. Franco Mezzadri, il Direttore del Dipartimento Onco-Ematologico e della Struttura Complessa di Radioterapia Dott. Giuseppe Bove, il Dott. Maurizio Di Bisceglie della Struttura Complessa di Oncologia Medica Ospedaliera, la Presidente ANDOS di Foggia Ing. Elisabetta Valleri e la Presidente GAMA Oncologico di Foggia Dott.ssa Raffaella Francavilla.

Il Direttore Generale del Policlinico di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli ha ringraziato il Sindaco di Foggia Franco Landella e l’organizzatrice dell’ iniziativa Loreta Ricotta, evidenziando il valore aggiunto del volontariato nei percorsi di guarigione e la necessità imprescindibile dell’umanizzazione delle cure, intesa come attenzione posta alla persona nella sua totalità, per i bisogni organici, psicologici e relazionali.