Dal Natale di Landella si dissocia Iaccarrino con un post sui social

Una severa critica, forse inaspettata, al Natale “fantasmagorico” dicon la ruota panoramica, l’accensione dell’albero, la fontana del boschetto in villa comunale che riprende a zampillare., che del consiglio comunale di Foggia è presidente, ha postato ieri sui social, nella serata di inaugurazione della festa, un pensiero molto polemico con l’amministrazione.

Quale corto circuito è in atto al Comune di Foggia mentre, paradossalmente, la città si illumina? Da quello che si riesce a sapere – poiché non è stato possibile contattare direttamente il presidente, come avviene da varie settimane- ci sarebbero degli attriti in consiglio comunale e il post è stato interpretato da alcuni colleghi a Palazzo di città come uno “sgambetto politico”.

Segnali di malessere erano emersi già dalla scelta di alcuni consiglieri di maggioranza di formare un nuovo gruppo civico (Impegno per Foggia), sebbene Amato Negro e Danilo Maffei, i promotori del gruppo, siano stati eletti in due liste civiche. Il rebus è come mai abbiano scelto di approdare in altra simile formazione e non in un partito, a parte il fatto che si voglia segnare una “cesura”con i risultati conseguiti dalla coalizione nel voto di maggio. O che le deleghe allo sport e alla mobilità, non assessorati bensì istituti collaborativi con il sindaco, abbiano creato aspettative e delusioni.

Altra contesa in atto, secondo indiscrezioni, riguarderebbe la nomina di un consigliere all’ Asi – la votazione del presidente dovrebbe svolgersi la prossima settimana- per cui il sindaco potrebbe scegliere di cedere il posto ad un rappresentante della maggioranza. Possibile che Landella, proprio per evitare ulteriori scontri in gran parte sotterranei o comunicati via social , opti per qualche esterno, scegliendo, per esempio, da un’associazione di categoria. E comunque non solo Iaccarrino sarebbe ai ferri corti con il sindaco, altre importanti colonne della maggioranza sarebbero con lui.

All’orizzonte anche le regionali e la volontà di ritagliarsi dello spazio in liste che devono fare i conti con gli uscenti, Giandiego Gatta di Fi e Giannicola De Leonardis di Fdi, la candidatura probabile di Bruno Longo, alcuni leghisti già partiti con la campagna elettorale come Marco Trombetta a Cerignola e altri già ai blocchi di partenza come Joseph Splendido. Discussioni svolte, come da prassi, nelle segreterie di partito ma anche nelle previsioni di chi vorrebbe provare il salto verso una candidatura barese. In questi giorni gli aspiranti candidati alle regionali 2020 fanno i conti con gli 8 seggi dati alla Capitanata fra maggioranza ed opposizione, cercano di trovare la quadra che può non collimare con l’orientamento del sindaco o dei vertici di partito, come per le elezioni politiche nel 2018. Il post