Fondazione Tatarella e Meloni: uniche relazioni “pericolose” 20 anni di amicizia e impegno

Foggia. ”Il settimanale “L’Espresso” oggi dedica diverse pagine alle presunte relazioni pericolose di Giorgia Meloni. L’inchiesta ha il solo fine di colpire la leader di Fdi in ascesa. A fine articolo il grande scoop. Tra le due principali Fondazioni d’area vicine alla Meloni, dopo la Fondazione An, viene citata la Fondazione Tatarella con il chiaro ed evidente scopo di colpire anche il Presidente Francesco Giubilei per la sua attivita’ di editore. E quindi? Stupide allusioni facilmente smentibili”.

“La Fondazione Tatarella e’ una Onlus che ha ricevuto dal Mibac importanti riconoscimenti pubblici per la Biblioteca e l’Archivio dichiarati beni pubblici appartententi allo Stato di eccezionale interesse storico e culturale. La sola colpa della Fondazione Tatarella e’ quella di preservare, tutelare e tramandare il patrimonio politico e culturale della destra italiana. La Fondazione Tatarella non solo non ha mai ricevuto alcuna donazione da nessun partito, ma non e’ in grado (ne’ potrebbe farlo!) di finanziare nessun partito essendo insufficenti i pochi contributi pubblici e privati che riceve per finanziarie le propire ed innumerevoli attivita’ che hanno solo ed esclusivamente finalita’ culturali e solidaristiche. Le uniche relazioni pericolose tra la famiglia Tatarella e Giorgia Meloni risalgono a 20 anni fa e sono carattetizzate unicamente da ventennali rapporti di amicizia e di comune impegno per la destra italiana”.

Lo dicono in una nota i referenti della Fondazione Tatarella.