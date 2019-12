Lega Foggia “Circa 3000 firme contro il MES”

, 09 dicembre 2019. Sono circa 3000 le firme raccolte in questo fine settimana in Capitanata contro il MES. I cittadini ancora una volta hanno dimostrato di essere attenti e di voler partecipare alle iniziative della Lega che da sempre mettono al centro gli interessi del territorio e delle comunità.

Una presenza costante nelle piazze, nei quartieri, nei mercati, solo una settimana fa eravamo fra la gente per una raccolta firme contro il Governo Regionale peggiore della storia pugliese e in quel caso l’adesione all’iniziativa è stata ancora più forte e numerosa, dimostrando l’insofferenza verso il Presidente Emiliano ed un centrosinistra che hanno mortificato la nostra terra facendo diventare le province pugliesi fanalini di coda in Italia per qualità della vita.

Un grazie va a tutti i nostri Dirigenti, Segretari cittadini, amministratori e militanti che non si risparmiano mai, neanche in giorni festivi, e sono sempre pronti a scendere in campo per far crescere la Lega, ma il grazie più grande come sempre va a chi continua a sostenerci dimostrandoci affetto e convinzione di lavorare insieme a noi a questa grande rivoluzione del buonsenso iniziata da Matteo Salvini.

Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia