Leonardo Iaccarrino: “Io e Landella siamo incompatibili”

“Lo strappo c’è è inutile negarlo, non condivido la linea politica del sindaco”., presidente del consiglio comunale, non risparmia bordate adopo i post sul Natale: “Non è questione di Asi o di regionali, oltre il ruolo che ricopro faccio sentire la mia voce. In Asi non condivido la scelta del presidente e il nome che è venuto fuori per il consiglio di amministrazione”.

Circa le candidature alle regionali e le eventuali contese sui nomi di chi vi prenderà parte ipotizza: “Non so se mi candido, ci sto pensando, potrei correre nella lista di Forza Italia”. Per dire che non condivide alcune scelte, aggiunge: “Io non sono il ‘ragazzo di bottega’ di Landella, per questo mi defilo dalla sua linea politica ma non dal centrodestra, se lui lo rappresenta deve farci capire cosa dobbiamo fare. In quanto presidente del consiglio sono garante di tutti, anche della minoranza. Pretendo per esempio, la rotazione dei dirigenti”.

Ritornando alla maggioranza: “Il sindaco deva dar conto a 21 consiglieri comunali perché così per 5 anni non si può andare avanti. Io e lui siamo incompatibili”. Sul rischio di crisi per l’ amministrazione in carica, dati i numerosi scontri: “Se altri mi seguiranno- dice- si creano i presupposti per una crisi, me lo auguro, spero che qualcuno si svegli”.