“Lunga vita al Natale”, i vostri auguri a StatoQuotidiano

La vita ci concede sempre una scelta, siamo noi a decidere quale essa sia, non è detto sia sempre quella giusta, ma è molto raro trovarsi davanti ad un senso unico. Scegli di vivere questo momento con un sorriso, anche se non sai cosa ti aspetterà o quale possa essere il tuo futuro, sorridi alle persone che ami, vivi attraverso gli occhi dei bambini e goditi questo stupendo periodo dell’anno, avrai sempre tempo per preoccuparti, ma ora è il tempo per essere felici. Buon Natale a tutti coloro a cui vorrai concedere un tuo sorriso, perché esse, sono le persone che si meritano di essere felici insieme a te. Auguri.

From https://aforismimania.it/