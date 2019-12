Mercatini, tombolate, concerti e dolci sorprese per il “Natale in Fondazione Maria Grazia Barone”

Anche quest’anno la Fondazione Maria Grazia Barone si apre con tanti eventi a tema natalizio per piacevoli momenti di serenità ed allegria, occasione di calore ed affetto tra ospiti, parenti e i tanti amici, nuovi e abituali, che vorranno unirsi a noi in questi giorni.

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 9, ore 10:00, con la tombolata mattutina che verrà replicata anche lunedì 16, 23 e 30 dicembre.

Seguirà martedì 10 dalle ore 18:00 l’animazione di “DJ Leo e le sue girls” con sketch con e per gli ospiti, al quale si accompagnerà l’immancabile mercatino dei dolci dove sarà possibile fare donazioni alla Fondazione e degustare i prodotti della tradizione locale.

Giovedì 12 dicembre, in contemporanea al mercatino dei dolci che aprirà alle 18:00, un gradito ritorno: il concerto de “Gli insospettabili”, gruppo di professionisti foggiani con la passione per la musica leggera.

Aperta a tutti sarà anche la partecipazione allo spettacolo scritto e diretto da Maria Staffieri dal titolo “Parliamo d’amore” previsto per martedì 17 alle ore 18:45.

Non mancheranno momenti di aggregazione intorno alle tradizioni culinarie locali, come l’ormai tradizionale “Pettolata in Fondazione” che si svolgerà giovedì 19 a partire dalle 17:00 nel giardino della Fondazione. In contemporanea, dalle 18:45, il concerto dell’orchestra giovanile “Officina musicale” che, diretta dal Maestro Pietro Vigliarolo, ci farà emozionare con celebri musiche classiche e sempre-verdi.

Venerdì 27, dalle 18:45, il nostro teatro risuonerà con le musiche di “Raspatelli e i senza tempo, musica…ricordi…emozioni”, seguito giovedì 2 gennaio dal concerto del Coro Polifonico che intonerà canti natalizi dalle 18:45, concludendo il ciclo di manifestazioni natalizie.

Naturalmente il periodo sarà scandito anche dalle cerimonie liturgiche proprie del Santo Natale.

Martedì 24, alle 19:00 nella cappella della Fondazione sarà celebrata la Santa Messa della Vigilia, mentre il giorno del Santo Natale del 25 la S. Messa sarà celebrata alle ore 9:00.

Come tradizione, lunedì 30, alle 19:00, si svolgerà la Celebrazione in ricordo degli ospiti che ci hanno lasciato nell’anno 2019 ed inizieremo il nuovo anno mercoledì 1 gennaio 2020, alle ore 9:00, presso la Cappella della Fondazione con la celebrazione della Santa messa per Maria Santissima Madre di Dio.

Tutti gli eventi saranno occasione per accogliere nella nostra struttura oltre che i parenti degli ospiti, anche tutti coloro che desiderano conoscere la Fondazione e la sua missione socio-assistenziale, cogliendo l’occasione per condividere con gli anziani momenti di calore familiare di piacevole intrattenimento.