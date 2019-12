Meteo “Qualche fenomeno su Molise, alta Puglia e ovest Basilicata”

Bari, 09 dicembre 2019. Meteo Puglia: un nuovo fronte si avvicina alle nostre regioni meridionali da Nord pontando entro fine giornata un peggioramento del tempo su Molise orientale e alta Puglia. Nel contempo attiva correnti sudorientali in seno al quale si muovono corpi nuvolosi forieri di un parziale peggioramento del tempo su Basilicata e Salento. Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.

Martedì 10 Dicembre

Tempo instabile con piogge e rovesci sparsi. Clima più freddo

MARTEDI’: Il fronte giunto nella notte si muove verso Levante potando piogge e rovesci sparsi sulle nostre regioni specie dal pomeriggio. Tendenza a esaurimento dei fenomeni a fine giornata tra Molise, medio-alta Puglia e Lucania con prime aperture. Neve in Appennino anche sotto i 1500m . Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell’intorno di 1800 metri. Basso Adriatico da mosso a molto mosso; Canale d’Otranto mosso.

Mercoledì 11 Dicembre Torna il bel tempo con ampi spazi soleggiati