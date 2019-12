Nascondeva circa 1,100 kg di cocaina nel vano airbag dell’auto: arrestato

. Nascondeva oltre 1 kg di cocaina all’interno del vano airbag di un’auto parcheggiata da giorni lungo via Domenico Scarlatti, nel comune di Buccinasco, esattamente di fronte al passo carraio del civico 31.

La Ford Focus intestata a un uomo residente a circa 30 chilometri di distanza da dove era parcheggiata, ha insospettito i poliziotti della Squadra Mobile di Milano che, venerdì mattina, in abiti civili, si sono appostati in attesa dell’arrivo dell’effettivo utilizzatore.

Dopo un paio d’ore di appostamento, in via Scarlatti è arrivata una Fiat Multipla con a bordo un uomo, che dopo aver parcheggiato all’angolo con la via Stradivari, è sceso dall’auto e dopo aver controllato più volte che nessuno lo stesse osservando, si è incamminato verso via Scarlatti in direzione della Ford Focus.

Una volta aperta l’auto e salito sulla stessa, l’uomo è stato fermato dai poliziotti per un controllo. A.P. cittadino italiano, di origine siciliane, 71enne, con numerosi precedenti per i reati inerenti gli stupefacenti, è stato trovato in possesso di due involucri di cocaina, dal peso di 120 gr di cocaina e 930,00 euro. Aveva inoltre, sempre addosso, un telecomando elettronico di colore grigio. Il telecomando apriva il vano airbag del cruscotto lato passeggero della Ford Focus, appositamente modificato con apertura elettronica, al cui interno sono stati trovati 12 involucri, uguali a quelli trovati addosso al 71enne, per un peso complessivo lordo di 971 grammi.

fonte https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945dee38b9e38be895512480