San Nicandro: aggrediti 2 carabinieri, caccia ai responsabili

Secondo quanto riportato dal sito internet www.sannicandro.org, ci sarebbe stata un’aggressione a due Carabinieri della locale stazione, tra cui un, questa mattina nell’ufficio postale di. Un uomo, che poi è riuscito a scappare, è tuttora ricercato.

In città sono presenti diverse volanti dei Carabinieri con l’ausilio di un elicottero.

Da raccolta dati, i due carabinieri sono in servizio a Cagnano Varano e a San Nicandro Garganico. A causa della colluttazione, un militare ha riportate ferite giudicate guaribili in 20 giorni; “l’altro invece – come riporta Repubblica – si è fratturato una clavicola e per lui la prognosi è di 40 giorni”.