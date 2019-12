Sgominata banda foggiana specializzata in assalto a bancomat

Quei, pressati nella ormai tristemente nota marmotta, erano quasi certamente destinati ad una delle postazioni. Ma il tentativo di furto con esplosione è stato sventato dai Carabinieri di Ortona quando la banda di 4 pregiudicati foggiani, a bordo di una, alla vista dei militari si sono disfatti di un involucro nero per poi tentare la fuga. Una volta fermata la vettura sono stati trovati un passamontagna, guanti in lattice e telecomandi programmabili per aprire autovetture.

La perquisizione nella vegetazione ha permesso di rinvenire l’involucro nero contenente l’esplosivo e poco distante altri due passamontagna e guanti di lattice. L’ordigno era dotato di una lunga miccia e carico di miscela esplosiva in polvere. I quattro, P.A.G., 51 anni di Foggia, C.F., 36 anni, B.R., 26 anni, C.P., 31 anni, questi ultimi tre di Ortanova (Foggia), tutti pregiudicati e già noti alla giustizia per fatti analoghi, sono stati arrestati con l’accusa di “concorso in detenzione e porto illegale di materiale esplosivo” e associati al carcere di Chieti.

Fonte: ASIpress

Fonte immagine: Foggiatoday