Tradimenti, boom a Natale: come scoprire se il partner è infedele

Durante il periodo di Natale, le più grandi società di servizi si propongono di assistere tutti coloro che hanno un dubbio sulla fedeltà del proprio partner, fornendo “esche” professioniste di entrambi i sessi, che chiamano, per consentire al “committente” di verificare appunto se il partner cede alla tentazione di una scappatella oppure no. A mettere in luce questo fenomeno che nel mondo anglosassone ha riscontrato quest’anno undi richieste è

Ne è un esempio il famoso sito web di servizi Bark.com, con sede a Londra e 20 milioni di utenti in tutto il mondo, che di solito fornisce segretarie, badanti, personale domestico, autisti, imbianchini e quant’altro, e che in questo periodo sta ricevendo oltre 300 richieste di “honey trapper” ogni ora.

fonte leggo.it