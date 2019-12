Vini estremi, premiati a Bard i migliori al mondo: un “eroe” è di Monte Sant’Angelo

Ci sono viticoltori che non si fermano davanti a terreni impervi e fattori climatici avversi. Sono produttori perlopiù di montagna (ma non solo) che danno vita a quella che il Cervim, il Centro di ricerca, studi e valorizzazione per la viticoltura montana, ha definito “viticoltura eroica”. Si parla di vigneti situati in altitudini superiori ai 500 metri o su terreni con una pendenza di oltre il 50%, terrazzati o coltivati nelle piccole isole.

“E’ una viticoltura con produzioni e numeri piccoli caratterizzata dalla riscoperta dei vigneti autoctoni. E’ un segno importante di biodiversità che differenzia la viticoltura eroica dalle grandi produzioni più intensive ed estensive”, spiega a Tgcom24 Roberto Gaudio, presidente del Cervim. L’occasione è la premiazione dei Mondial des Vins Extrêmes 2019 che si è tenuta domenica 1 dicembre al Forte di Bard, in Valle d’Aosta. Il concorso, giunto alla 27esima edizione, ha visto la partecipazione di 920 vini provenienti da 340 aziende in 25 Paesi del mondo. Diciassette i vini premiati con la Gran medaglia d’oro: 9 in Italia, 3 in Svizzera, 2 in Germania, poi Spagna, Andorra e Francia.

Michele Lauriola (originario di Monte Sant’Angelo,ndr), un lavoro in università e una passione per la viticoltura che nasce quando da piccolo andava in vigna con lo zio, è uno degli “eroi” del vino. Cinque anni fa, con la sorella e il fratello, ha creato la cantina Herero nel cuore del Molise. La cantina è urbana, a Campobasso. Quindici chilometri più in là, nel comune di Toro, a un’altitudine di 550 metri, ci sono i vigneti. Il suo Herero.16 del 2015 è l’unico vino rosso del Centrosud premiato con la Gran Medaglia d’Oro. Nasce dalla raccolta di uve surmature 100% Tintilia, varietà autoctona molisana, ed è affinato in barrique di rovere francese per 18 mesi. “E’ un vino potente ma al tempo stesso elegante, non si percepiscono appieno i 16 gradi alcolici grazie ai tannini molto morbidi”, spiega Lauriola.

