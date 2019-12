Xylella, Gatta “ecco come debellare la sputacchina”

Come debellare la sputacchina e risolvere l’emergenza Xylella in Puglia: sarà questo il tema della conferenza stampa del Gruppo consiliare di Forza Italia che si terrà oggi 9 dicembre alle 11.00 , nella sala riunioni del Gruppo (secondo piano, lato est del palazzo di via Gentile).

I consiglieri regionali Nino Marmo, Giandiego Gatta, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso illustreranno una proposta efficace per debellare la sputacchina. Assieme a loro, per eventuali chiarimenti di natura tecnico-scientifica, ci saranno alcuni esponenti del mondo scientifico a cui si deve l’importante scoperta e che potranno illustrare nei dettagli la questione. /com