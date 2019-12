Xylella. Lotta alla “sputacchina”: i risultati di una ricerca illustrati in Commissione

In 4^ Commissione su richiesta del Consigliere regionale Nino Marmo sono stati illustrati i risultati di una ricerca condotta congiuntamente da Università di Bari, Dipartimento di scienza del suolo della pianta e degli alimenti e Dyrecta Lab, società privata di ricerca pugliese, finalizzata al contrasto alla diffusione della xylella, specificatamente alla “sputacchina”, vettore privilegiato dal patogeno.

Il prof. Francesco Porcelli associato di Entomologia generale ed applicata, ha illustrato i risultati scientifici di una ricerca in base alla quale in un numero ragionevole di anni l’indice di mortalità della sputacchina sarebbe pari al 99%, con un efficace contenimento della diffusione della xylella, privata del mezzo di locomozione preferito. Per contrastare la sputacchina la Dyrecta Lab ha messo a punto il prototipo di un macchinario per il trattamento della superficie erbacea attraverso la vaporizzazione di acqua ad alta temperatura, un meccanismo che comporta la distruzione della sputacchina. L’intervento poer avere efficacia dovrebbe essere programmato a cavallo tra la conclusione dell’inverso e l’inizio della primavera, dopo la deposizione delle uova e quando i soggetti non hanno raggiunto un’età adulta.

Lo studio dell’Università di Bari pubblicato sulla rivista Nature, riporta il risultato di sperimentazioni sul campo condotte in agro di Conversano negli ultimi due anni e giunge alla conclusione che per ogni ciclo dei tre anni di intervento presi a campione, si otterrebbe una diminuzione del vettore pari all’80% per anno. Se trasferita nella zona di contenimento oggi individuata tra Nord Brindisino e Sud Barese, l’avanzamento della xylella verrebbe arginato e delimitato, con l’abbattimento del 99% dei vettori utilizzabili dal patogeno per raggiungere le 150 specie vegetali nei quali prolifera, distruggendole.

Portare a conoscenza dei commissari è stato lo scopo dei promotori dell’audizione che hanno chiesto al presidente Donato Pentassuglia di predisporre per la prossima seduta una mozione con cui impegnare il governo regionale ad avvalersi della tecnologia messa a punto dalla ricerca pugliese.