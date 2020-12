ROMA, 9 DIC – “Grazie al coraggio di un imprenditore foggiano che ha denunciato i suoi estorsori, sono finiti in manette due responsabili di queste vili azioni. Il contenuto delle intercettazioni raccolte nell’ambito di questa operazione sono inquietanti. L’indagine ha rivelato il coinvolgimento in quella attività estorsiva anche del boss Trisciuoglio ed accertato le responsabilità degli indagati in altri episodi estorsivi a danni di numerosi commercianti ed imprenditori foggiani”.

“Questa ennesima ed importantissima operazione antimafia è il segnale che lo Stato non si piega di fronte alla criminalità organizzata. Alle forze inquirenti che hanno portato avanti questa operazione va la mia gratitudine. Ma soprattutto sono vicino a questo imprenditore coraggioso e a tutte le persone perbene che hanno avuto a che fare con questi criminali. Queste persone fanno il male della nostra terra. Chi lavora in modo onesto non deve avere paura e deve ribellarsi a questo schifo: lo Stato è con voi!”. Lo dichiara Giorgio Lovecchio, deputato foggiano del MoVimento 5 Stelle.