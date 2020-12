“Congelamento decorrenza illegittima efficacia VIA nazionale”, ok Energas in Consiglio di Stato

Roma, 09 dicembre 2020. “L’istanza di cui al n. 1 può essere accolta al limitato fine di impedire la conclusione di altri procedimenti in corso che possano rendere inutiliter data l’emananda sentenza, restando esclusa, in questa sede, la valutazione dell’incidenza del parere richiamato del 2 novembre 2020“.

Ricorso in Consiglio di Stato proposto dalla Energas s.p.a. contro il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), Ministero dello sviluppo economico (MISE), Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato,

Regione Puglia, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del TAR Puglia (Sezione Prima) n. 5/2020, resa tra le parti, concernente annullamento:

a) del provvedimento prot. 10410 del 6.12.2018 con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Barletta, Andria, Trani e Foggia del Ministero per i beni e le attività culturali ha annullato in autotutela il proprio parere prot. n. 10288 del 4.12.2018 e ordinato incombenti istruttori,

b) di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso, ancorché ignoto.

IL RESPONSO DEL CONSIGLIO DI STATO. “Vista l’istanza prodotta da parte appellante con la quale si chiede la concessione delle seguenti misure cautelari atipiche: 1. il congelamento della decorrenza illegittima dell’efficacia della VIA nazionale rilasciata dal Ministero dell’ambiente a partire dal blocco procedimentale della conferenza di servizi presso il MISE avvenuto in data 6 dicembre 2018 a seguito dell’annullamento in autotutela del parere paesaggistico favorevole, con ripresa della decorrenza dell’efficacia della VIA dal giorno del rilascio nel parere paesaggistico favorevole confermativo avvenuto in data 2 novembre 2020 dalla Soprintendenza di Foggia; 2. l’ordine al MISE di riattivare immediatamente la procedura volta alla trasmissione degli atti di sua competenza per l’ottenimento dell’intesa da parte della Regione;

Considerato che l’istanza di cui al n. 1 può essere accolta al limitato fine di impedire la conclusione di altri procedimenti in corso che possano rendere inutiliter data l’emananda sentenza, restando esclusa, in questa sede, la valutazione dell’incidenza del parere richiamato del 2 novembre 2020; Considerato che la richiesta di cui al n. 2 non può trovare applicazione perché la riattivazione del procedimento non può che conseguire da una sentenza pienamente satisfattiva delle ragioni dedotte in appello”, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l’istanza indicata in motivazione nei limiti pure in motivazione indicati fino alla data del 21 gennaio 2021.