Covid-19: sale da gioco non tra i principali luoghi di contagio, ma le scelte dei governi dicono altro

Ristoranti, palestre, chiese, caffè e alberghi. Sono i luoghi in cui è più facile contagiarsi secondo alcuni studi condotti in America, tradotti da Gaming Report, che cercano di rispondere a una delle domande più pressanti della pandemia: dove ci si contagia di più e dove è più alto il rischio di incontrare quel nemico invisibile che è il virus?

La ricerca americana ha la peculiarità di aver usato i dati dei cellulari per ricostruire gli spostamenti di quasi 100mila persone (rese anonime) a marzo e aprile. Tragitti, luoghi visitati, contatti con altri individui sono stati messi su una mappa e usati per costruire un modello delle relazioni fra gli abitanti di una grande città. Allo stesso modello è stato poi chiesto, con successo, di prevedere la trasmissione del virus. A quel punto è bastato ordinare al computer di chiudere (virtualmente) varie attività. A ogni serranda abbassata corrispondeva un determinato calo dei contagi. La riduzione più marcata è avvenuta per i ristoranti: 600mila in un mese solo a Chicago, una metropoli da 3 milioni di abitanti. Le palestre chiuse – il secondo luogo più a rischio – sono in grado di risparmiare 149mila casi, un quarto rispetto ai ristoranti.

Ristoranti, palestre, bar, hotel, motel. Esclusi i locali da gioco. Questi, infatti, secondo lo studio, non rappresenterebbero fonti di contagio, nonostante il settore sia stato uno dei maggiormente colpiti dalle restrizioni e il primo ad essere chiuso dal nostro governo, senza però nessuna evidenza di criticità dal punto di vista dei contagi. I governi, però, non la pensano così e le politiche adottate hanno letteralmente punito il settore mettendolo in ginocchio. Un impatto significativo sulla raccolta del gioco pubblico nell’anno in corso lo avranno le chiusure, a causa dell’emergenza da Covid-19, di sale giochi e sale scommesse. Secondo le prime stime, il settore perderà nel 2020 circa il 25% degli incassi, arrivando ad una raccolta tra gli 80 e gli 82 miliardi di euro contro gli oltre 110 miliardi dell’anno scorso.

La realtà è che, almeno nel nostro paese, la scelta è stata tutt’altro che scientifica, ma solamente politica: il gioco d’azzardo è ben lontano dall’avere cifre importanti. Il governo, però, ha avviato una vera e propria crociata contro un settore dove il proibizionismo che di certo non aiuta. Le scelte adottate, infatti, pur causando chiusure immediate e provvedimenti che hanno compromesso l’attività degli operatori, non sono supportate da alcun dato scientifico. (nota stampa)