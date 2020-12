Covid, muore il foggiano Sario Ricci: il papà di Elettrofaul e Tuscia Comix

Viterbo, 9/12/2020 – (lafune) Sario Ricci ha chiuso la porta della vita e ha lasciato tutto e tutti. Così, all’improvviso, in una giornata di pioggia. Classe 1962, foggiano di nascita e viterbese di lungo corso. Di questa città conosceva i difetti ma in realtà la amava. Uomo fatto di musica e delle tante declinazioni che questa può avere. Probabilmente la cosa che più gli è riuscita, anche perché fu davvero capace di cogliere lo spirito di certi anni e a un livello da grande città, è stata Elettrofaul. E’ morto all’ospedale di Belcolle. Da tempo era costretto alla dialisi ed era in attesa di un trapianto. Non ce l’ha fatta. Secondo indiscrezioni sarebbe risultato positivo al Covid-19. Ancora non sono stati decisi i funerali. Persona molto nota in città per il suo essere un organizzatore di eventi. L’ultimo in ordine temporale Tuscia Comix. (lafune)