Foggia, banditi sfondano vetrata e fanno “shopping” da Wurth

Foggia, 9/12/2020 – (gazzettamezzogiorno) Una «spaccata» è stata messa a segno durante la notte alla periferia della città. A finire nel mirino dei malviventi, è stato il Würth Store in viale degli Artigiani. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, intervenuti sul posto per il primo sopralluogo di furto, i malviventi hanno distrutto la vetrata dell’attività razziando al suo interno utensili vari, attrezzature da lavoro, ferramenta: ingente il bottino trafugato anche se non è stato ancora quantificato. (gazzettamezzogiorno)