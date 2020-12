Foggia, Giorgio e Adriana: il Covid li risposa dopo vent’anni

Foggia, 9/12/2020 –(gazzettamezzogiorno) Giorgio e Adriana (nomi di fantasia), divorziati da amore eterno, avevano ripreso a vedersi appena pochi giorni dopo aver chiuso la consensuale davanti al giudice. Scherzi della vita, si dirà, ma qui forse si è andati oltre: così oggi riconvoleranno a nozze in piena pandemia, neanche il Covid potè scoraggiare gli impulsi della ritrovata passione. Si erano promessi amore eterno la prima volta giusto vent’anni fa: stamane al Comune di Foggia li sposerà un loro amico avvocato, emozionato come un curato di campagna.

Lo stesso che tre anni fa assistette legalmente lo sposo, ai tempi pentito, nella causa di separazione da colei che oggi impalmerà nuovamente. Quasi una correzione in corsa. E dire che per accorgersi dell’errore ci son volute le carte bollate (e relative spese legali), oppure chissà che non sia stato proprio quello strappo nell’anima a suggerire il passo indietro. Finchè c’è vita, c’è speranza. I reprobi si lasciarono nel 2017, due figli (piccoli) a carico, giurandosi distanziamento eterno anche senza il bisogno di indossare la mascherina. Per gli amici fu invece una promessa di matrimonio ante-litteram, ma lo dicono ora col senno di poi. (gazzettamezzogiorno)