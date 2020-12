Foggia, ragazzi rubano 12 carrelli della spesa per trasportare la legna!

(StatoQuotidiano, ore 09.12.2020) Foggia, 09 dicembre 2020. Durante i controlli preventivi finalizzati ad evitare l’accumulo di legna per l’accensione di falò abusivi, la Polizia Locale di Foggia nella giornata di ieri 8 dicembre 2020 ha rinvenuto 12 carrelli della spesa appartenenti a 4 diversi supermercati cittadini.

Questi carrelli, così come segnalato dai gestori delle stesse attività commerciali, erano stati asportati da alcuni ragazzi ed usati per trasportare legna per l’accensione di falò dell’Immacolata.

I carrelli sono stati recuperati e adesso sono a disposizione dei legittimi proprietari.