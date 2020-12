(StatoQuotidiano, ore 21:17). Roma, 09 dicembre 2020. Con recenti provvedimenti, il Consiglio di Stato di Roma ha respinto gli appelli presentati da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale delle Capitanerie di Porto e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Capitaneria di Porto di Manfredonia, contro due privati, per la riforma di due ordinanze cautelari del T.A.R. per la Puglia, concernente il trasferimento per incompatibilità dalla Capitaneria di porto di Manfredonia.

L’operazione. Si fa riferimento a una passata indagine (“Operazione Nettuno“) che ha interessato la Capitaneria di Porto di Manfredonia, che terminò con l’esecuzione – nello scorso dicembre 2019 – di 4 provvedimenti cautelari, di cui 2 agli arresti domiciliari, e 2 sospensioni dai pubblici uffici. Si ricorda come contestualmente all’esecuzione dei citati 4 provvedimenti cautelari, erano stati notificati ad altri 23 indagati avvisi di conclusione delle indagini preliminari.

In un caso, relativamente al ricorso sopra riportato, relativo alla riforma un’ordinanza cautelare del T.A.R. per la Puglia, concernente il trasferimento per incompatibilità dalla Capitaneria di porto di Manfredonia, il Consiglio di Stato ha riportato: “considerato che: come statuito nell’ordinanza cautelare appellata, nei confronti del ricorrente sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza rispetto all’unica imputazione penale contestatagli e sulla cui base è stata ritenuta nei confronti dello stesso la situazione di incompatibilità ambientale presso la Capitaneria di porto di Manfredonia; rispetto a questo primo vaglio giurisdizionale assume carattere recessivo la circostanza, dedotta nell’appello dall’amministrazione militare, che l’accusa ha comunque chiesto il rinvio a giudizio del ricorrente; la marginalità del suo coinvolgimento nei reati contestati e la valutazione indiziaria svolta a suo favore in sede cautelare costituiscono infatti profili rilevanti in sede di accertamento della situazione di incompatibilità ambientale, come si ricava dalla direttiva del Comando generale in materia; sul piano del pericolo va poi sottolineato che il merito in primo grado sarà trattato a breve (data già trascorsa,ndr), per cui, anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica nazionale, nel bilanciamento dei contrapposti interessi prevale quello del ricorrente a non essere trasferito”, “l’appello cautelare va dunque respinto“.

Allo stesso modo un analogo ricorso.

