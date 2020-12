Playtech arriva in Italia e aggiunge una slot con jackpot progressivo

Complice la pandemia che ha chiuso tutti in casa, il 2020 è stato l’anno del gioco d’azzardo: oltre all’apertura di tanti nuovi casinò online, sono usciti anche diversi titoli interessanti sul mercato italiano. Uno di questi è prodotto da Playtech, uno dei leader nel settore del gioco d’azzardo online. Per la gioia del pubblico italiano, la nuova slot approderà anche su Vogliadivincere ed è solo questione di tempo prima di poterla testare con mano. Nel frattempo, ecco da dove arriva e come funziona.

La storica serie Age of Gods Live

Prima di ricevere numerosi premi e di diventare uno dei titoli più apprezzati dell’operatore Playtech, la serie Age of Gods partiva solo con una roulette che venne poi rimodernizzata in “Age of Gods Bonus Live”. Oltre al classico gameplay della roulette, il tavolo comprende una funzione speciale: se un giocatore punta su una posizione bonus e vince, si avvia una slot a rullo singolo con i personaggi della roulette. Se si allineano tre simboli uguali, si vince un moltiplicatore che può andare da 5x a 10x. Inoltre, i giocatori hanno la possibilità di vincere uno dei quattro jackpot progressivi con qualsiasi giro, anche quelli che perdenti.

Arriva la slot Age of Gods Norse: Book of Dwarves

Mesi dopo, la serie si arricchisce di un altro titolo, Age of Gods Norse: Book of Dwarves. Si tratta di una slot 5×5 con ben 50 linee di pagamento. L’alta volatilità, il jackpot progressivo a tre livelli, la percentuale di RTP del 94,10% e la possibilità di scommettere fino a 500 dollari per giro la rendono una montagna russa di emozioni.

Una delle funzioni speciali principali è il Book Scatter con cui, a seconda del livello raggiunto, si può sbloccare una delle seguenti combinazioni di giri gratuiti.

– Livello uno: dieci giri gratuiti potenziati da un boost di basso valore.

– Livello due: quindici giri gratuiti potenziati da un boost di basso o di alto valore.

– Livello tre: quattorici giri gratuiti potenziati da un boost di alto valore.

– Livello quattro: tredici giri gratuiti potenziati da un super boost.

Per quanto riguarda i jackpot progressivi invece, questi possono essere attivati da qualsiasi giro, indipendentemente dalla puntata. Ovviamente però, più è alta la somma scommessa e maggiore è la vincita finale.

In definitiva, la slot Age of the Gods Norse: Book of Dwarves sembra essere un’interessante aggiunta a una serie già molto fortunata.

Giocare alle slot su Vogliadivincere

Come anticipato, i giocatori italiani potranno provare la nuova slot di Playtech su Vogliadivincere.it. Il casinò online dà molta importanza alle slot, che sono anche uno dei prodotti preferiti dai giocatori: offrono spesso bonus e promozioni, hanno caratteristiche diverse e funzionalità innovative, e non richiedono competenze particolari.

Il loro funzionamento è estremamente semplice. Dopo aver piazzato una scommessa, occorre cliccare sul tasto “Gira”. Verrà scalato dal proprio conto l’importo indicato e i rulli inizieranno a girare. Si fermeranno su una disposizione di simboli casuale e, in caso di vincita, l’importo con tutti i bonus del caso verrà aggiunto al proprio saldo. Ora è possibile giocare nuovamente con lo stesso importo o sceglierne uno diverso.

Le slot sono una garanzia di successo

Tutti possono giocare alle slot, e infatti sono il prodotto più giocato in assoluto nel mercato italiano. Secono le stime, 1 italiano su 3 ha giocato d’azzardo almeno una volta nella sua vita, che sia grattando una schedina, con una scommessa sportiva o con un giro alle slot machine.

Ecco perché quando un operatore vuole rilasciare un prodotto “sicuro” preferisce investire sulle slot, ma hanno anche un altro vantaggio: è più facile per i programmatori inserire funzionalità aggiuntive rispetto ad altri titoli come i giochi di carte.

È quindi prevedibile che anche la slot Age of Gods Norse: Book of Dwarves otterrà un enorme successo tra i giocatori italiani, ma per ora dovranno avere pazienza e attendere che Playtech rilasci la slot a tutti i suoi partner. (nota stampa)