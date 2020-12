Puglia. Mauro Vizzino neo presidente Commissione sanità

Bari, 09 dicembre 2020. “Ringrazio i colleghi per il prestigioso e gravoso incarico affidatomi che intendo ricoprire con dedizione e profitto, come già fatto in precedenza, nell’esclusivo interesse dei cittadini pugliesi in questa fase così difficile per la vita di tutti noi”. Così Mauro Vizzino, appena eletto presidente della commissione sanità del consiglio regionale pugliese.

Al suo secondo mandato, dopo l’esperienza di presidente della commissione ambiente, il consigliere regionale mesagnese del gruppo dei Popolari mette in evidenza “la necessità di ripensare l’intero sistema sanitario messo a dura prova dalla pandemia per poter assicurare le cure a tutte le patologie”. Vizzino rivolge poi “un pensiero alle famiglie che hanno perso i loro cari per il covid e a tutti gli operatori sanitari che, anche a costo della loro stessa vita, si stanno sacrificando senza sosta per garantire assistenza non solo ai pazienti colpiti dal virus”. Nei prossimi giorni sarà calendarizzata la prima seduta della nuova consiliatura.