(StatoQuotidiano, ore 19.40). Foggia, 09 dicembre 2020. La pala d’altare de “La Pietà” di Paolo De Maio, 1741 (firmata e datata dall’artista stesso alla base del dipinto), conservata nella Cattedrale della Beata Maria Vergine Assunta in Cielo di Foggia, ha trovato rinascita e nuova vita grazie ad un restauro di Artistica Pirro di S. Marco in Lamis (Fg). Ciascun intervento è stato progettato, definito e realizzato dalla restauratrice Daniela Pirro, sotto l’alta sorveglianza dei direttori dei Lavori, Antonio Falchi, Diana Venturini ed Elena Arlotti Soprintendenza Fg-Bat e con il coordinamento di Antonio Ricci- Arcidiocesi Foggia-Bovino.

I curatori dell’opera spiegano le fasi di restauro: “Il difficile momento che stiamo vivendo e le restrizioni per limitare il contagio del covid19 hanno imposto l’annullamento di ogni genere di incontro pubblico, in cui illustrare quanto realizzato nei 9 mesi di intervento che l’opera ha richiesto. L’isolamento e la quarantena dello scorso marzo–aprile-maggio hanno significato un ulteriore momento esclusivo con l’opera, consentendo un certo dialogo con la stessa ed uno studio delle sue numerose problematiche, che richiedevano indagine, pianificazione d’intervento e cura Un lavoro intenso che ha restituito luce e bellezza a un bene che appartiene all’intera comunità”.

Seguono i ringraziamenti di Daniela Pirro che rivolge un pensiero anche alla sua famiglia: “Un grazie irrinunciabile va a chi ha per primo creduto che io, Daniela Pirro, potessi amare davvero questa missione, quella del restauro, ed ha fatto di me una riparatrice instancabile di emozioni e frammenti di bellezza, Filippo Pirro. Ma questo restauro deve molto a numerose persone ed istituzioni. A loro il più sentito grazie per aver reso possibile, in vario modo, la realizzazione di questo importante recupero: Architetto Maria Piccarreta, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Antohio Falchi, funzionario Storico dell’Arte, Diana Venturini ed Elena Arlotti, Funzionari Restauratrici Conservatrici FG-BAT; Enrico Bressan, Presidente Fondaco Italia per Coop Alleanza 3.0 OperaTua; Monsignor Mons. Vincenzo Pelvi, Arcidiocesi Foggia-Bovino; Antonio Ricci, Ufficio per i Beni Culturali ed Ecclesiastici, Arcidiocesi Foggia-Bovino; don Daniele d’Ecclesia, parroco Cattedrale B.M.V. Assunta in Cielo di Foggia; architetti Giulio Mandrillo, Chiara Pirro, Laura Pirro – DDumstudio;Marco Ziviani Intagliatore, Luciano Rendina, Michelangelo Rendina, Davide Parisi, Francesco Nardella, Fabrizia Balducci; Antonio Totta, Anna De Leo.

Fasi del restauro, Foto