Riscossione tributi a Foggia, maggioranza e minoranza: ecco come gestirla

(StatoQuotidiano, 19:49). Foggia, 09 dicembre 2020. “Sulla gestione dei tributi deve decidere il consiglio comunale come deliberato a ottobre del 2019 quando, in aula, deliberammo di sostituire Adriatica servizi con Andreani tributi. Questa proroga doveva durare 6 mesi e siamo quasi a 12”. Il consigliere comunale di maggioranza Bruno Longo aveva già pronta una mozione da portare nel prossimo consiglio comunale: “Un bando europeo per trovare un soggetto esterno nella riscossione dei tributi. Oggi l’internalizzazione si basa su alcuni uffici comunali supportati da una società esterna mentre la riscossione coattiva la svolge l’agenzia delle entrate: che internalizzazione è, a queste condizioni?”.

La vexata quaestio della gestione di tributi fa riferimento non solo al consiglio comunale di ottobre 2019 ma anche alla relazione, a firma del dirigente ai sevizi finanziari Carlo Dicesare, redatta a fine luglio, in cui si fa il punto dell’attività in svolgimento e si prospettano soluzioni future, passaggi da sottoporre al consiglio comunale. “Un atto di indirizzo che non tiene conto delle prerogative del consiglio comunale che è l’unico deputato a decidere”, puntualizza il consigliere di Fdi. Qual è la sua opzione’? “A oggi non mi sento di decidere in un senso o nell’altro, internalizzare o esternalizzare”.

Intanto da 6 mesi la dirigenza, che si sia d’accordo o meno, ha proposto un documento, a oltre un anno dall’ottobre 2019, è necessario che qualche amministratore si esprima a riguardo: “C’è stato il Covid e poi la campagna elettorale, ne abbiamo preso atto a fine luglio”. Nella relazione dei servizi finanziari si fa presente che a dicembre è differita la proroga del contratto con Andreani tributi, nelle more di una nuova gara “e sempre qualora non venisse individuato prima un nuovo soggetto”. Dunque anche il consiglio sul tema è arrivato alla resa dei conti, almeno politica, perché dei riscontri economici, dei pro e dei contro, si sta ancora discutendo in questo scorcio di fine anno.

Longo chiarisce anche un altro aspetto controverso, evidenziato dal consigliere d’opposizione Pippo Cavaliere: “Non esiste alcuna contro-relazione, dall’ufficio del sindaco è stato elaborato un documento in cui si fanno dei conteggi di incassi e costi, non capisco perché da questo si debbano vedere dei fantasmi, si abbaia alla luna, viene dall’ufficio di Landella e questo basta”. Riscossione tributi al Comune di Foggia, i dubbi di CavaliereQuindi l’ufficio del sindaco trae delle conclusioni sui numeri e il dirigente ai servizi finanziari, che stila la relazione, ha una visione diversa. Come mai?. “No, abbiamo chiesto in un primo incontro a Dicesare un report dettagliato sul 2019-2020, una relazione con dei dati oggettivi per capire quanto abbiamo incassato e quanto abbiamo speso, e torneremo a confrontarci in settimana. Noi siamo aperti a qualunque possibilità ci dia più convenienza, dunque anche la mia mozione può essere rivista a seguito di questo confronto”.

Lucio Ventura, consigliere di maggioranza (civica Destinazione Comune): “La materia della riscossione è complessa nella sua interezza perché si tratta di tributi molteplici, dai grandi tributi, a quelli minimi, alle affissioni, alle multe, all’occupazione di suolo pubblico alla riscossione coattiva. Nulla è stato deciso, solo una relazione del dott. Dicesare che esprime varie prospettazioni risolutive. Le valutazioni sono da sviluppare anche con l’ausilio di una serie di dati ed elementi contabili, di una traccia di sintesi sull’argomento. E’ evidente che le valutazioni sono appena avviate e costituiscono oggetto di confronto in ordine a obiettivi di efficienza, economicità, efficacia a vantaggio dei cittadini. Sarà comunque sempre il consiglio comunale a dover assumere la decisione finale”.

Sull’argomento, il parere di due partiti di opposizione, il Pd e il M5s. “Ne abbiamo discusso anche con il mio collega portavoce Giuseppe Fatigato– dice Giovanni Quarato, consigliere comunale del M5s- noi siamo favorevoli all’internalizzazione dell’attività di riscossione e recupero, e su questo abbiamo avuto dei riscontri attraverso l’interlocuzione con gli uffici finanziari, io mi baso sulle fonti ufficiali. Quando il Comune di Foggia ha affidato a esterni ha speso di più con minore efficienza. Questa è un’attività “cuore” del comune, non è un’attività collaterale, per cui ci si può strutturare facendo delle assunzioni. L’attività ordinaria viene tenuta dentro e quella coattiva affidata all’Agenzia delle entrate. Si fanno valutazioni in termini di risorse umane, si quantifica il risparmio, si assume e si forma del personale dentro un obiettivo che è quello del risparmio”.

Pasquale dell’Aquila, capogruppo del Pd: “Io sono da sempre favorevole all’internalizzazione, i dati forniti dall’ufficio ragioneria sono positivi, siamo tutti consapevoli delle vicende dei vari concessionari in questi anni. Il personale di Adratica servizi è molto qualificato, potrebbe essere internalizzato salvaguardando quei posti di lavoro. Se poi arriva qualche proposta più conveniente in questo senso, vedremo, non posso prevedere quello che avverrà ma, certamente, c’è bisogno di garanzie sulle entrate e ne discuteremo in consiglio comunale”.

Paola Lucino, 9 dicembre 2020