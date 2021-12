Fabiano (Rotice): “Ci faremo portatori dell’istanza di Agiamo”

Manfredonia (Foggia), 09/12/2021 – “Facciamo nostra la sollecitazione di Agiamo, ci faremo portatori dell’istanza, anzi la rafforzeremo presso il Sindaco Gianni Rotice. Tuttavia Agiamo sa benissimo che per il sindaco e l’intera giunta, ad esclusione di una, (perché non candidata) ognuno ha il proprio curriculum e certificato penale on line sul sito del comune. Per noi la partecipazione a questa giunta, oltre ad essere un atto di amore verso la città è un impegno costante e continuo alla ricerca di soluzioni ai problemi della città, ma il nostro faro è e rimane il costante presidio della legalità, non aspettando la repressione, spesso tardiva degli organi preposti, ma agendo preventivamente per evitare quello che è successo nel passato”.

Lo riporta Luigi Fabiano Coordinatore liste civiche per Gianni Rotice.