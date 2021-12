Nel caso specifico dell’Operazione “Omnia Nostra”, il quadro poco edificante che ne emerge conferma che il sistema è ancora incancrenito e bisogna moltiplicare gli sforzi per ripristinare la legalità su questo territorio.

Sin da subito, nella giornata di martedì, visto anche il coinvolgimento di un consigliere comunale (non ancora proclamato) eletto in lista in Fratelli d’Italia, mi sono subito attivato per intraprendere ogni iniziativa utile a salvaguardare la città e l’Ente comunale. Ho avuto modo di sentire i rappresenti sovraterritoriali del partito, i referenti della maggioranza politica della mia coalizione e soprattutto il Prefetto di Foggia Carmine Esposito, con il quale sono in costante contatto per assumere ogni decisione utile all’affermazione della legalità sul territorio.