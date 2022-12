Donne a confronto a Foggia con ”Filiae”, dibattito contro ogni stereotipo

Stato Donna, 9 dicembre 2022. È in corso di svolgimento a Foggia da oggi fino all’11 dicembre il ciclo di eventi ”Filiae” dedicato al femminile e al femminismo. È organizzato da Wehatepink e Creo Gallery di Angelo Pantaleo, fortemente voluto e finanziato dall’ufficio della Consigliera di Parità della provincia di Foggia, Assunta Di Matteo. Vi partecipano di scrittrici, attiviste, divulgatrici scientifiche e impreditrici spaziando dall’attivismo alla relazione tra discriminazione di genere, cambiamenti socio-culturali e Stem.

“L’obiettivo di FILIAE è stimolare l’attenzione sul femminismo e superare gli stereotipi di genere sul lavoro, per combattere il disinteresse, lo scetticismo e la disinformazione che ruotano attorno a questi argomenti attraverso il confronto e il dibattito”, dice la consigliera di parità della provincia di Foggia Assunta Di Matteo.

Il progetto ideato e promosso dall’ufficio della consigliera di parità e patrocinato dall’ente Provincia,è parte integrante della campagna di sensibilizzazione “16 Days of Activism”, promossa da UN Women, l’organizzazione delle Nazioni Unite, per favorire l’uguaglianza di genere e il processo di crescita e sviluppo della condizione delle donne e della loro partecipazione alla vita pubblica di ogni paese del mondo.

Tra le relatrici dell’ evento dedicato alla sorellanza sul lavoro anche Valentina Maria Cianci CEO & cofounder di Splashmood, che unisce, nel Venture Building, l’esperienza in grandi realtà internazionali della consulenza ed in azienda a quella di startupper, usando l’innovazione come leva per la crescita di nuove realtà imprenditoriali e nuovi business. ⁠

⁠Molto appassionata al tema della costruzione dell’ecosistema startup, Valentina ha contribuito a sviluppare un ecosistema startup a Sud. Ha fondato l’associazione FoggiaStartup, organizzato eventi, hackathon, percorsi di accelerazione e incubazione per startup e sogna di fare della Puglia il prossimo motore del tech in Italia. ⁠⠀

⁠Elisa Forte è tra le relatrici di “La sorellanza sul lavoro è potente” che si terrà l’11 Dicembre 2022 da REBEERS a Foggia⁠. Giornalista. Scrive per il quotidiano “La Stampa”. Ha lavorato nelle redazioni del “Messaggero” a Roma, “Leggo” e “Nuovo Quotidiano di Puglia”. ⁠⠀

⁠Ha collaborato con altre testate giornalistiche, dalla “Gazzetta del Mezzogiorno” all’agenzia di stampa internazionale “Reuters”. Presidente per 7 anni dell’associazione di promozione sociale “Città dei Bimbi”, ha trascorso un paio di lustri impegnata nell’organizzazione di eventi, festival, progetti sociali e culturali, di media education e di comunicazione. ⁠Fondatrice e responsabile di “Alto Potenziale”, una rete di docenti, dirigenti scolastici, scuole ed enti (comune di Bari, Politecnico, Anci, Asl, Universus, Lab Talento dell’Università di Pavia) promuove progetti per scuole e famiglie con gifted children.⁠⠀

⁠“Uno degli obiettivi di FILIAE è coinvolgere le donne che lavorano e sono attive a Foggia e in provincia, per ascoltare le loro storie e coinvolgere chi, sul territorio, si impegna da anni”, dice Confesercenti Foggia. Al dibattito “Donne in Stem” domani ci sarà Maria Antonietta Armillotta, una Ingegnera Navale nata e cresciuta a Manfredonia.⁠⠀

⁠Con la laurea magistrale in ingegneria gestionale al Politecnico di Bari inizia a lavorare al front office del cantiere nautico della Marina del Gargano, all’epoca gestito dal padre.⁠ La passione per il settore cresce giorno per giorno e a metà del 2019, con il desiderio di creare qualcosa di suo e incoraggiata dalla sua famiglia, crea la sua officina nautica: Yacht Service Manfredonia.⁠⠀

⁠Nel 2021 entra a fare parte di Confesercenti Foggia e in pochi mesi diventa responsabile giovani imprenditori.⁠⠀“Essere imprenditrice in un settore come quello in cui opera, percepito come esclusivamente maschile, non è semplice. Ogni giorno affronta la sfida più importante: far capire a chi le sta di fronte che è in grado di fare il suo lavoro esattamente come uomo”.⁠⠀

Di seguito il programma. Introduce la Dott.ssa Assunta Di Matteo, Consigliera di Parità Provincia di Foggia, modera la Dott.ssa Rossella Forlè, Fondatrice We Hate Pink

9 Dicembre Superare il maschilismo interiorizzato, 17:00- 19:00, Bosco Elda

Saluti iniziali, Dott. Nicola Gatta, Presidente della Provincia di Foggia

Relatrici:

– Avv. Lella Ruccia, Consigliera di Parità Regione Puglia

– Annalisa Sirignano, Co-Fondatrice Podcast ‘Ti Leggiamo una Femminista’

– Avv. Ida Di Masso, Presidente Ordine Pari Opportunità OdA Foggia

—-

10 Dicembre Donne in STEM, 18:00 – 20:00, Galleria CREO Via Lustro, 3, 71121 Foggia

Relatrici:

– Dott.ssa Mirella Orsi, Giornalista e Divulgatrice Scientifica

– Dott.ssa Lara D’Argento, Specialista di crescita progettuale e commerciale

– Maria Antonietta Armillotta, Ingegnera Navale

—-

11 Dicembre La sorellanza sul lavoro è potente, 17:00 – 19:00, Rebeers Viale degli Artigiani, 30, 71121 Foggia

Relatrici:

– Dott.ssa Elisa Forte, Scrittrice e Giornalista

– Alessandra Morlino, Amministratrice Nord Puglia ” Centaure on the Road ”

– Dott.ssa Lucia Aristide, Operatrice Fattoria Didattica

– Dott.ssa Valentina Cianci, Impreditrice Digitale