Foggia si riaccende per le feste: finalmente l’atmosfera natalizia

Foggia, 9 dicembre 2022 – Finalmente anche nel capoluogo dauno si sente un pò di aria natalizia. Nella serata dell’Immacolata tantissime persone hanno affollato il centro cittadino per lo shopping o per una lunga passeggiata con amici e familiari.

Una Foggia diversa e più colorata grazie alle luminarie installate per le vie della zona centrale della città. Aperti anche i caratteristici gazebo di Via Lanza con prodotti tipici, giocattoli e oggettistica natalizia.

Ben riuscito per coinvolgimento e simpatia il concerto natalizio promosso dal Comune che ha visto come protagonista la brava Angela Piaf del gruppo ‘Canta Napoli’ di Micky Sepalone. Tante le persone che si sono fermate ad ascoltare lo speciale medley delle feste, con tante cover di brani molto noti e apprezzati.

Anche il centro storico si illumina con le luminarie che caratterizzano la zona Cattedrale.

Menzione speciale va a Palazzo Dogana, colorato per l’occasione con tante luci con uno stile molto originale. Nel cortile interno si trova un albero sgargiante dedicato alla pace nel mondo, molto piacevole da vedere.

Anche la zona stazione è caratterizzata da diverse luminarie che, almeno per le feste, riescono a far sentire un’aria un pò diversa dal solito.

Resta al centro del dibattito, soprattutto sui social, l’albero illuminato della Villa donato dalla famiglia Ricciotti alla città. Malgrado sia ritenuto piacevole per diversi cittadini che ringraziano per il regalo, non stanno mancando le polemiche, a volte anche abbastanza dure rispetto allo stile scelto quest’anno.

