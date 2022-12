Iraldo Collicelli: “Ciò che è successo negli spogliatoi della squadra juniores è molto grave”

(nota stampa) Manfredonia, 09 Dicembre 2022.

In qualità di Responsabile del settore giovanile del Manfredonia Calcio, con molto rammarico, ho dovuto prendere una decisione assai difficile, che non avrei mai immaginato. Ciò che è accaduto mercoledì negli spogliatoi della squadra juniores è molto grave, sia per chi ha voluto strumentalizzare i ragazzi, sia per quest’ultimi che hanno disatteso le regole di gruppo dei loro allenatori.

Come Responsabile del settore giovanile del Manfredonia Calcio, e come me i due mister e la gran parte degli atleti, ci dissociamo dalla foto strumentale fatta girare sui social e organi di stampa che vede quindici calciatori della juniores esporre polemicamente la maglia “Basta bugie, Vogliamo il Miramare”, approfittando dell’allontanamento dagli spogliatoi dei mister per la consegna delle distinte di gara agli arbitri. Lo sport è anche educazione e formazione dei più giovani al rispetto delle regole. Venendo meno questo presupposto, i quattro calciatori responsabili avranno provvedimenti disciplinari. La juniores, comunque, proseguirà il campionato con altri atleti del settore giovanile. Lo sport come strumento di crescita dei più giovani non deve essere “inquinato” da soggetti terzi che perseguono ben altri interessi.