Manfredonia, orari diffusione sonora attività intrattenimento: nuova ordinanza

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/12/2022 – Con una nuova ordinanza sindacale il Sindaco Gianni Rotice ha ordinato la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo), nelle giornate dell’8, 9 e 10 dicembre 2022 sino alle ore 01:30 del giorno successivo nel mese di dicembre e sino al 31 gennaio nelle giornate di venerdì e sabato sino alle ore 01:30 del giorno successivo.

Manfredonia, notte

Matteo Nuzziello Photographer (archivio)

Il Sindaco ha inoltre vietato nei luoghi di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico. Vietata la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro al di fuori degli spazi autorizzati dei locali, nei luoghi degli eventi e delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico. Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi, ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.