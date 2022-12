Ministro Piantedosi a Foggia prossimamente, l’annuncio nel question time

Stato Quotidiano, 9 dicembre 2022. “Proseguono a Foggia, secondo la strategia delineata in Comitato ordine e sicurezza pubblica dal prefetto Maurizio Valiante, gli interventi per liberare alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente da anni da soggetti legati, in alcuni casi, ad ambienti malavitosi e a organizzazioni criminali”. Lo scrive in una nota il ministero dell’Interno.

“Con gli interventi realizzati – l’ultimo qualche giorno fa, ndr- ad opera delle Forze di polizia coordinate dalla questura, sono stati sgomberati quattro alloggi di proprietà dell’Arca Capitanata in via Martiri, via Fani, via L. Oberty e in via P.G. Frassati”.

“Le attività poste in essere- ha dichiarato il prefetto- rappresentano ancora una volta un’azione tangibile ed efficace da parte dello Stato a fronte di situazioni radicate di abusi e di condotte prevaricanti, da affrontare e gestire con assoluta determinazione e risolutezza per ripristinare sul territorio sicurezza, legalità e rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini”.

Altra rilevante operazione è stata poi condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Foggia, che hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di beni immobili e mobili per un valore complessivo di un milione di euro nei confronti di un noto pluripregiudicato foggiano. La misura di prevenzione patrimoniale ha interessato, tra l’altro, un immobile commerciale, un lussuoso complesso edilizio e i terreni annessi per complessivi 6000 mq, 2 villini, 16 box e un locale scuderia.

Presto il ministro Piantedosi sarà a Foggia per partecipare a un comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, lo ha annunciato in un question time alla Camera