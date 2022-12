Natale a Foggia: alla scoperta dell’antico Palazzo Marchesani-Villani

Foggia, 9 dicembre 2022 – La città di Foggia possiede diversi tesori nascosti nel cuore del centro storico.

Si tratta di opere che ci riportano in epoche passate, con uno stile antico ma ricercato che riesce a stupire e impressionare ancora oggi i visitatori.

Una delle più significative dal punto di vista artistico ed architettonico è il Palazzo Marchesani-Villani, opera che risale a diversi secoli fa, ma riesce tutt’oggi ad affascinare e a trasmettere sensazioni da periodi lontani, tempi in cui il capoluogo era molto diverso da oggi.

Camminare attraverso il centro storico foggiano è un pò come prendere per un attimo la macchina del tempo e attraversare varie epoche, va sottolineato che è molto importante non dimenticare il proprio passato.

In questo periodo di feste il palazzo Marchesani-Villani si è ‘trasformato’ grazie alle luminarie e alle decorazioni natalizie: è un vero spettacolo per gli occhi, un auntentico simbolo natalizio. I complimenti vanno ai promotori di questa bella iniziativa.

Un antico edificio nel cuore del centro storico di Foggia, usato un tempo come teatro, grazie alla buona volontà di alcuni cittadini si è trasformato in un’originale opera simbolo del Natale.

Spesso i cittadini si lamentano dell’assenza di attrattive nel capoluogo dauno, ma invece possiede diverse perle da scoprire che attendono solo di essere valorizzate a dovere. Questo potrebbe essere un buon momento per iniziare a farlo.

Cenni Storici

Si tratta di un palazzo con ingresso principale in Piazza Mercato e ingresso secondario in via Alessandro Manzoni, nel centro storico di Foggia.

Il palazzo, secondo quanto riportato dallo storico Villani, è di proprietà della famiglia Marchesani dal XVII secolo; i lavori di costruzione terminarono dopo la caduta del regno di Ferdinando di Borbone, e un altro membro della famiglia Villani sostiene nell’opera “Foggia all’epoca degli Hohenstaufen e degli Angioini” che il palazzo non subì danni durante il terremoto del 1731.

L’edificio si articola su due livelli, è costruito in muratura, a blocchi di tufo, e presenta pianta rettangolare; il prospetto che si affaccia su via A. Manzoni, scandito da lesene, è caratterizzato da un ricco apparato decorativo costituito da capitelli, cimase e triglifi. Il maestoso portale di ingresso a tutto sesto presente al centro della facciata è definito da una cornice in pietra lievemente modanata e inquadrato da due paraste lisce con teste di leone sormontate da capitelli quadrangolari; in corrispondenza della chiave di volta del portale è presente lo stemma della famiglia Villani- Marchesani. Il portale è affiancato sui due lati da quattro ingressi minori, mentre al primo piano, in asse con questi, sono presenti balconi di forma rettangolare che servono porte- finestre ad architrave semplice.

Sul prospetto che si affaccia su Piazza Mercato è presente il portale d’ingresso principale, a tutto sesto con stipiti in pietra, mentre al primo piano sono presenti tre balconi sorretti da mensole con decorazioni a volute; sul lato sinistro della facciata è presente una lapide commemorativa datata 1852, con dedica a Ferdinando Villani, storico che nacque in questo palazzo. (Fonte dati: cartapulia.it)

Fotogallery: