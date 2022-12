Pierpaolo Limone lascia l’Università di Foggia, lettera a colleghi e studenti

Stato Quotidiano, 9 dicembre 2022. Finirà tra qualche settimana l’esperienza di Pierpaolo Limone alla guida dell’Università di Foggia. In una lettera indirizzata ai colleghi e agli studenti- come riportano Foggia Today e Foggia città aperta– il Magnifico Rettore, ha comunicato la scelta di proseguire il suo lavoro con l’ateneo on line Unipegaso.

Ne spiega i motivi: “L’innovazione didattica e le tecnologie dell’apprendimento sono le discipline che hanno contrassegnato in questi decenni la mia ricerca e la mia didattica: sono un convinto sostenitore delle potenzialità, anche di inclusione e di mobilità sociale, offerte da una formazione digitale e sono consapevole degli infiniti scenari evolutivi che nel prossimo futuro riguarderanno le pratiche educative. Sento quindi l’urgenza di poter studiare da vicino le prossime applicazioni dell’umanesimo computazionale, della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale e provare a costruire un centro di ricerca di rilievo globale sull’e-learning di nuova generazione”.

Tuttavia, spiega Limone, “accanto però alla soddisfazione di accettare una sfida avvincente, provo molto rammarico nel lasciare l’Ateneo che ho guidato per tre anni”.