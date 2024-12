Affari Tuoi: Pietro da San Giovanni Rotondo vince 35.000 €

La puntata di Affari Tuoi dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, ha avuto come protagonista Pietro, un ottico di San Giovanni Rotondo con la passione per le moto, condivisa con sua moglie, presente al suo fianco. Pietro, con il pacco numero 12, ha dato il via al gioco alle 20:45.

Al primo turno, il Trentino Alto Adige con il pacco numero 1 elimina i 30.000 euro. Dopo qualche giro iniziale, la situazione non è delle migliori: i pacchi rossi cominciano a scarseggiare, e i 300.000 euro sfumano rapidamente, lasciando Pietro visibilmente scosso.

Durante il gioco, tra battute e momenti di leggerezza accompagnati da brani come Sesso e samba e Rossetto e cioccolato di Sal Da Vinci, arriva la prima telefonata del Dottore: nessuna offerta economica, solo la possibilità di cambiare pacco. Pietro, fiducioso nel suo numero 12, rifiuta e prosegue.

I successivi tre tiri sono favorevoli: escono i pacchi blu da 75 euro, 1 euro e 5 euro. A questo punto, il Dottore propone 25.000 euro, ma Pietro decide di rischiare. Al turno successivo elimina i 10.000 euro, un risultato accettabile. Il Dottore alza l’offerta a 30.000 euro: Pietro ci pensa, ma preferisce continuare.

La fortuna, però, non gli sorride. Elimina i 200.000 euro, e l’offerta scende drasticamente a 10.000 euro. Anche stavolta, il concorrente rifiuta. Il gioco si fa sempre più serrato, e il numero 11, legato alla data del suo matrimonio, rivela 15.000 euro. Restano in gioco tre possibilità: 50.000, 20.000 e un modesto pacco blu da 20 euro.

Il Dottore, a questo punto, propone un’ultima opzione: nessuna offerta in denaro, ma solo la possibilità di cambiare pacco. Pietro resta fermo sulla sua scelta e tira dritto. Il numero 2, rappresentante della Calabria, elimina i 20 euro, lasciando in gioco i due pacchi rossi. È il momento decisivo.

L’ultima offerta del Dottore è di 35.000 euro. Pietro, consigliato dalla moglie, accetta, scegliendo la certezza rispetto al rischio. Alla fine, si scopre che il pacco numero 12, quello inizialmente scelto da Pietro, conteneva i 50.000 euro.

Nonostante il mancato colpo grosso, Pietro e sua moglie si dichiarano soddisfatti. Il conduttore, Stefano De Martino, saluta il pubblico, chiudendo una serata in cui coraggio e strategia si sono intrecciati, regalando comunque ai protagonisti un premio utile per finanziare i loro prossimi viaggi in moto.

Lo riporta FanPage.