Brindisi, la sfida contro il Manfredonia è un appello alla città: “Tutti uniti per la salvezza”

La stagione del Brindisi Calcio è iniziata in salita, segnata da una penalizzazione di 14 punti che ha portato la squadra all’ultimo posto del Girone H di Serie D, con una classifica che recita -1. Nonostante le difficoltà, il presidente Giuseppe Roma non intende arrendersi e rilancia l’appello alla città: stringersi attorno alla squadra per costruire una rimonta che ha il sapore di una vera e propria impresa.

Un momento cruciale nella storia del club

Dopo aver preso le redini della società lo scorso giugno, Roma si è trovato a fronteggiare una situazione critica, non solo sul piano sportivo ma anche gestionale. Il patron ha avviato una profonda ristrutturazione della squadra, puntando su calciatori di esperienza e su una programmazione a lungo termine. L’obiettivo è chiaro: evitare una seconda retrocessione consecutiva, preservando la categoria e ridando slancio a una piazza storica del calcio pugliese.

L’ultima sfida contro il Nardò, conclusa con uno 0-0, ha lasciato buoni segnali, ma non basta. Il prossimo appuntamento al Fanuzzi, il 15 dicembre contro il Manfredonia, è visto come un crocevia decisivo per rilanciare le ambizioni biancazzurre.

Il messaggio del presidente Roma

Attraverso un lungo e appassionato messaggio diffuso sui canali ufficiali del club, il presidente ha chiamato a raccolta tutta la comunità brindisina. “Questo campionato è iniziato con un peso sulle spalle che avrebbe abbattuto chiunque, ma non noi, non questa città. Abbiamo scelto di combattere, lavorando senza sosta per rafforzare la squadra e affrontare ogni partita con il massimo impegno. Ora, però, serve l’aiuto di tutti: società, squadra, tifosi e istituzioni devono remare nella stessa direzione”.

Il presidente ha anche sottolineato i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane: “Abbiamo cambiato passo. La vittoria contro la Nocerina e il pareggio di Nardò hanno dimostrato che stiamo trovando la giusta direzione. La squadra sta acquisendo personalità e grinta, e vogliamo continuare su questa strada per risalire la classifica”.

Il ruolo centrale dei tifosi

Uno dei punti chiave del discorso di Roma è l’appello ai tifosi: “Il Brindisi non può farcela da solo. Abbiamo bisogno di uno stadio pieno, di un muro biancazzurro che sostenga la squadra in ogni momento. Tifare Brindisi non è solo sostenere una squadra di calcio: significa abbracciare l’identità della città, far parte di una storia di riscatto e orgoglio. Ogni voce, ogni applauso, ogni presenza sugli spalti può fare la differenza”.

Per raggiungere questo obiettivo, il club sta promuovendo iniziative mirate, come il coinvolgimento delle scuole locali per avvicinare i giovani ai colori biancazzurri: “Vogliamo che i ragazzi siano sugli spalti, che crescano sentendo il senso di appartenenza a questa maglia. La nostra forza è la comunità”.

Il prossimo impegno contro il Manfredonia

La partita contro il Manfredonia è una tappa fondamentale per provare a invertire la rotta. Il Brindisi vuole cancellare il segno negativo in classifica e iniziare una rincorsa che, nelle parole di Roma, deve rappresentare una “stagione di rinascita”.

Il presidente ha concluso il suo intervento con un invito a unirsi intorno alla squadra: “Questa è la nostra sfida, e non possiamo permetterci di fallire. Abbiamo il dovere di lottare fino alla fine, superando ogni ostacolo e dimostrando che nessun passato può fermare chi ha il cuore per credere in un futuro migliore. È il momento di fare la storia, insieme”.

Una piazza che non si arrende

Nonostante le difficoltà, il Brindisi vuole restare aggrappato al sogno salvezza, con la consapevolezza che ogni partita sarà una battaglia. La sfida contro il Manfredonia è molto più di una semplice gara di campionato: è l’occasione per dimostrare che il Brindisi, con il supporto della sua gente, può ribaltare ogni pronostico e scrivere una pagina memorabile della propria storia.

(Fonte: seried24.com)