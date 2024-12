Roma. “Il sequestro aveva colpito crediti legittimi senza esaurire le possibilità di agire sui crediti correlati al reato, ancora presenti nel Cassetto Fiscale”.

Con recente provvedimento, la Corte di Cassazione di Roma ha accolto il ricorso della Clever Servizi Energetici S.p.a. (già Comat Servizi Energetici S.p.a.), in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore dott. Fabio Mosca, contro un’ordinanza del 2024 del Tribunale di Foggia in funzione di giudice del riesame.

Il caso ruota attorno al sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Foggia nei confronti per un importo di 1.785.502,25 euro, ritenuto profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.). L’illecito, secondo l’accusa, riguardava la fittizia realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, mai completati, su un immobile sito a Manfredonia. Il credito sequestrato, maturato tra il 2021 e il 2030, era conservato nel “Cassetto Fiscale” dell’azienda e poteva essere detratto in dieci annualità.

Il ricorso per Cassazione, presentato dall’Avv. Francesco Dottore per Clever Servizi Energetici, contestava non la legittimità del sequestro ma le modalità della sua esecuzione. L’Agenzia delle Entrate, eseguendo il provvedimento, avrebbe vincolato crediti d’imposta riferiti ad annualità non correlate ai fatti contestati, anziché procedere con un sequestro pro-quota sui crediti ritenuti illeciti per il periodo 2025-2030.

La difesa ha sostenuto che tale esecuzione fosse arbitraria, essendo stati neutralizzati crediti del tutto leciti relativi agli anni 2023 e 2024, in violazione dei principi previsti dall’art. 19 del d.lgs. 231/2001, che limita il sequestro per equivalente ai soli casi in cui non sia possibile un sequestro diretto.

Il Tribunale del riesame aveva giustificato le modalità esecutive, sostenendo l’impossibilità di sequestrare i crediti relativi alle annualità 2021 e 2022 poiché già utilizzati. Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che l’art. 19 del d.lgs. 231/2001 consente la confisca per equivalente solo in via subordinata, qualora non sia attuabile quella diretta.

L’esecuzione del sequestro avrebbe dovuto:

Individuare i crediti correlati all’illecito nelle annualità 2025-2030; Procedere al sequestro diretto su tali crediti pro-quota; Solo in caso di insufficienza, ricorrere a un sequestro per equivalente.

La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che il sequestro aveva colpito crediti legittimi senza esaurire le possibilità di agire sui crediti correlati al reato, ancora presenti nel “Cassetto Fiscale”. La Cassazione ha censurato il Tribunale del riesame per aver avallato un’esecuzione che travalicava i limiti di legge, annullando l’ordinanza e rinviando il caso al Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

La sentenza evidenzia l’importanza di un’esecuzione rigorosa e proporzionata dei sequestri preventivi nel rispetto delle regole sulla confisca diretta e per equivalente. Questo caso sottolinea come errori nelle modalità esecutive possano compromettere la legittimità dell’intervento cautelare, esponendo l’operato degli enti investigativi a rilievi di arbitrio e violazione di legge.

Con questa decisione, la Cassazione riafferma il principio che il sequestro preventivo deve rispettare una stretta connessione con il profitto del reato, garantendo al contempo la salvaguardia di eventuali utilità lecite dell’impresa.