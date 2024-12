Foggia, concorsi comunali al via: oltre 13mila candidati per 97 posti a tempo indeterminato

È iniziata ufficialmente oggi, presso la Città del Cinema di Foggia, la fase concorsuale per l’assunzione di 97 nuovi dipendenti a tempo indeterminato presso il Comune. Un’opportunità che ha attirato un numero record di candidature: ben 13.251 domande per i sette bandi pubblici emessi dall’amministrazione comunale. Si tratta di una delle più grandi operazioni di reclutamento mai avviate nella città, destinata a contrastare la grave carenza di organico che da tempo affligge l’Ente.

Il calendario delle prove e i profili richiesti

La prima sessione, avviata oggi pomeriggio alle ore 15, è dedicata ai candidati per 18 posti da istruttore agente di polizia locale. Per questa categoria sono state presentate 2.333 domande. I partecipanti hanno avuto 45 minuti per rispondere a 46 quesiti a risposta multipla, una formula che sarà utilizzata per tutti i concorsi, garantendo massima trasparenza e imparzialità nelle selezioni.

Il calendario delle prove continuerà nei prossimi giorni con le selezioni per altre sei figure professionali. Tra queste, i 15 posti per operatori esperti (con 2.502 domande), i 17 posti per istruttori contabili (1.336 domande) e i 16 posti per istruttori amministrativi, che hanno attirato il numero più alto di candidature, pari a 5.883. A seguire, le prove per 9 posti di istruttore tecnico (402 domande), 6 posti di istruttore informatico (270 domande) e 16 posti per funzionari assistenti sociali (252 domande).

Le graduatorie finali, valide per due anni, potrebbero offrire ulteriori opportunità lavorative, non solo presso il Comune di Foggia ma anche in altre amministrazioni pubbliche, qualora queste decidessero di attingervi.

La sindaca: “Un passo decisivo per migliorare i servizi”

Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, ha sottolineato l’importanza dell’operazione di reclutamento in una lettera aperta indirizzata a tutti i candidati. “Il Comune di Foggia soffre da tempo una grave carenza di organico, che ha determinato ritardi e disservizi che il personale attualmente in servizio, nonostante l’abnegazione e la professionalità, fatica a contenere”, ha scritto la sindaca.

L’attuale Piano assunzionale, ha spiegato Episcopo, è stato progettato per colmare le lacune più critiche, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un servizio più efficiente e rispondere adeguatamente alle esigenze della comunità.

La sindaca ha inoltre difeso il metodo concorsuale scelto, affidato a una società specializzata e a commissari esterni per garantire correttezza e trasparenza: “I quiz a risposta multipla non sono un gioco di fortuna, ma richiedono preparazione, conoscenza e competenza. Questa formula elimina ogni possibilità di manipolazione o pressione esterna, offrendo garanzie di equità e meritocrazia”.

Il contesto in cui si inseriscono i concorsi comunali è quello di una provincia con un alto tasso di disoccupazione, dove un posto fisso rappresenta una concreta occasione di riscatto per molte famiglie. La stabilità lavorativa garantita da un contratto a tempo indeterminato, ha ricordato la sindaca, può trasformare radicalmente la vita di molti cittadini, offrendo sicurezza economica e possibilità di pianificazione a lungo termine.

Investimento e trasparenza come chiavi di successo

L’intera operazione rappresenta un impegno significativo per il Comune, sia in termini economici che organizzativi. Oltre ai 97 posti messi a bando, saranno assunti 32 dipendenti attraverso procedure di mobilità già avviate e altri quattro grazie all’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal).

La sindaca ha ribadito la volontà di evitare qualunque forma di pressione esterna o favoritismi, sottolineando che questo processo rappresenta un investimento non solo per l’amministrazione comunale, ma per l’intera città di Foggia: “Questi concorsi devono segnare un nuovo corso per il nostro Comune, garantendo qualità e professionalità al servizio della collettività”.

Le assunzioni saranno completate entro la fine dell’anno e dovrebbero contribuire a migliorare la qualità dei servizi comunali. Per i cittadini di Foggia, questa iniziativa rappresenta non solo una speranza per il futuro, ma anche un segnale concreto di cambiamento e rinnovamento. Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.