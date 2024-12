Il Manfredonia supera la Palmese al Miramare con un netto 3 a 0

La Palmese di Grimaldi, in cerca di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Nardò, arriva a Manfredonia con l’obiettivo di interrompere una striscia negativa fatta di due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro gare. Ad attenderla, il Manfredonia, penultimo in classifica con appena nove punti, ma determinato a sfruttare il fattore campo. Nonostante i pronostici sulla carta sembrino favorire i rossoneri, la stagione ha già dimostrato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

La Palmese parte forte, con Okojie che, al 2’, prova subito a rendersi pericoloso, anche se la sua conclusione termina alta sopra la traversa. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare: al 9’, Giampù lancia Bubas, che però manda il pallone a lato.

Con il passare dei minuti, la Palmese cerca di alzare il ritmo. Intorno al 20’, ci provano prima Manu, che costringe il portiere Antonino a deviare in angolo, e poi Orefice, con un tiro al volo che crea un altro brivido alla difesa pugliese. Il Manfredonia, tuttavia, non resta a guardare: al 28’, Giacobbe serve Carbonaro, che tenta una splendida conclusione a giro. La traversa, però, gli nega il gol dell’1-0, lasciando il risultato in bilico.

L’equilibrio si spezza proprio allo scadere del primo tempo. Pollini commette fallo su Coppola in area, concedendo un rigore ai padroni di casa. Carbonaro, dagli undici metri, non sbaglia, portando il Manfredonia in vantaggio poco prima del fischio dell’intervallo.

Nella ripresa, i ritmi calano visibilmente, con entrambe le squadre che sembrano più concentrate a non commettere errori che a creare occasioni. Al 62’, però, arriva il colpo che indirizza definitivamente la gara. Calemme serve un perfetto assist per Porzio, che da pochi passi insacca il pallone alle spalle di Pollini per il 2-0.

La Palmese accusa il colpo e due minuti più tardi subisce anche il terzo gol: in contropiede, Porzio ricambia il favore a Calemme, che batte il portiere avversario con un tocco preciso, chiudendo virtualmente la partita sul 3-0.

Nel finale, il Manfredonia controlla senza difficoltà, mentre per la Palmese arriva anche l’ulteriore beffa dell’espulsione di Volpe, che lascia i campani in dieci uomini. Al triplice fischio, il risultato è inequivocabile: seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Grimaldi, che ora dovrà lavorare sodo per ritrovare equilibrio e risultati, evitando il rischio di una crisi profonda.

Lo riporta IlMattino.it