Incendio al deposito ENI di Calenzano: due morti, feriti gravi e dispersi

FIRENZE – Un’esplosione avvenuta nella mattinata di oggi presso il deposito ENI di Calenzano, vicino Firenze, ha causato la morte di almeno due persone, nove feriti – tra cui tre in condizioni critiche – e tre dispersi.

Il bilancio, ancora provvisorio, è stato comunicato dalle autorità locali, che hanno prontamente attivato le misure di emergenza per contenere la situazione e mitigare i rischi per la popolazione.

Cause dell’esplosione e primi accertamenti

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una perdita di liquido durante le operazioni di rifornimento delle autobotti presso un punto di carico del deposito. L’area interessata è stata immediatamente posta sotto sequestro dalla Procura di Prato, che ha annunciato l’apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Al momento dell’incidente erano presenti diverse autobotti in sosta presso gli stalli di approvvigionamento.

Le vittime e i dispersi

Una delle vittime è già stata identificata: si tratta di uno degli operai che si trovavano sul posto al momento dell’incendio. Tra i dispersi, figurano lavoratori originari di diverse regioni italiane, tra cui Sicilia, Campania, Piemonte, e Basilicata. Le famiglie delle persone coinvolte sono state contattate e si trovano in attesa di aggiornamenti.

Intervento dei soccorsi

I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente, domando le fiamme per evitare che si propagassero ai serbatoi vicini. L’incendio, alimentato dalla combustione di idrocarburi, ha generato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, causando timori per l’inquinamento atmosferico. I tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) sono al lavoro per monitorare la qualità dell’aria e le potenziali ricadute ambientali, inclusi eventuali effetti sui corsi d’acqua. Secondo le prime valutazioni, la densa colonna di fumo si è dispersa rapidamente grazie al vento, riducendo il rischio per la popolazione.

Misure di sicurezza e allerta

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un alert per un raggio di 5 chilometri dal luogo dell’esplosione, invitando i residenti a tenere chiuse le finestre e a evitare spostamenti verso l’area interessata. Inoltre, un’unità di crisi è stata attivata in coordinamento con il Centro di Coordinamento dei Soccorsi della Prefettura di Firenze. Mascherine protettive sono state distribuite ai presenti per limitare l’esposizione ai fumi tossici.

Quindici aziende situate nelle vicinanze sono state evacuate per precauzione, mentre una piscina comunale e un palazzetto dello sport sono stati chiusi temporaneamente. Nonostante i danni subiti, le scuole del territorio sono rimaste aperte. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha riportato rallentamenti sulla linea Firenze-Bologna e sulla Firenze-Prato-Pistoia, con una graduale ripresa della circolazione ferroviaria nel primo pomeriggio. L’autostrada A1, inizialmente chiusa all’uscita di Calenzano, è stata riaperta al traffico.

Numerose le testimonianze di chi ha assistito alla scena. Operai delle aziende vicine hanno raccontato di un boato assordante che ha mandato in frantumi i vetri degli edifici, mentre le scaffalature interne sono crollate. “Il mio furgone si è sollevato da terra per il contraccolpo,” ha dichiarato un corriere ancora scosso dall’accaduto.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e vicinanza ai feriti, ringraziando i soccorritori per il loro impegno. Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha seguito da vicino l’evolversi della situazione, visitando i feriti ricoverati all’ospedale di Careggi e il centro grandi ustionati di Pisa, dove sono stati trasferiti i pazienti in condizioni critiche.

Indagini in corso

Il Procuratore Capo di Prato, Luca Tescaroli, ha annunciato che sarà avviato un procedimento penale per determinare le responsabilità dietro l’incidente. “Al momento dell’esplosione erano presenti diverse autobotti, e l’incendio ha causato ingenti danni all’area del deposito,” ha dichiarato il procuratore. Le indagini proseguono, con l’obiettivo di accertare se ci siano stati errori tecnici o violazioni delle norme di sicurezza.