La città di Manfredonia si trova a fare i conti con una situazione di degrado urbano che il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo del Circolo Fratelli d’Italia, ha definito “disastrosa e insostenibile”. In un’interpellanza urgente rivolta al Sindaco e all’amministrazione comunale, Marasco ha tracciato un quadro allarmante dello stato di pulizia cittadino, ponendo l’accento su una serie di criticità che minano il decoro e la vivibilità della città.

Una Manfredonia trascurata

Ogni giorno i cestini traboccano di rifiuti, le strade sono disseminate di immondizia e mozziconi, mentre il servizio di igiene urbana offerto dall’ASE (Azienda Servizi Ecologici) appare inadeguato. “Lo stato di incuria non solo peggiora la qualità della vita dei cittadini, ma influisce negativamente sull’immagine della città, scoraggiando i turisti e i visitatori”, ha dichiarato Marasco.

Secondo il consigliere, la mancanza di controlli adeguati e l’assenza di sanzioni effettive aggravano il problema, incentivando comportamenti irresponsabili da parte di residenti e commercianti. Situazioni emblematiche si verificano, ad esempio, durante il mercato settimanale, dove gli operatori non effettuano correttamente la raccolta differenziata, lasciando accumulare rifiuti di ogni genere.

Nell’interpellanza, Marasco non si limita a evidenziare i problemi ma richiede risposte concrete. In particolare, il consigliere sollecita:

Un report dettagliato dell’ultimo anno, con il numero di sanzioni emesse dalla polizia locale per infrazioni legate all’abbandono di rifiuti, la mancata raccolta di deiezioni canine e il mancato rispetto dei divieti di sosta durante la pulizia stradale, sia nel centro che nelle periferie.

Un piano d’azione tempestivo per migliorare la gestione dei rifiuti e il decoro urbano durante le festività natalizie, momento di maggiore afflusso di persone in città.

La possibilità di modificare le condizioni dell’appalto con il gestore del servizio di igiene urbana, per garantire una maggiore efficienza e per consentire assunzioni straordinarie, anche a tempo determinato, presso l’ASE.

Un aspetto cruciale riguarda i controlli e le sanzioni. Marasco ritiene indispensabile un maggiore impegno della polizia locale per contrastare l’abbandono dei rifiuti e garantire il rispetto delle regole. “Vivere in un luogo curato e pulito non è un privilegio, ma un diritto per ogni cittadino”, ha sottolineato.

Guardando oltre l’emergenza, l’interpellanza chiede anche un piano strutturale per il 2025, che possa risolvere in modo duraturo i problemi di decoro urbano e gestione rifiuti. Tra le proposte avanzate dal consigliere, figurano campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, l’introduzione di incentivi per una corretta raccolta differenziata e l’aumento delle risorse destinate alla manutenzione e alla pulizia delle strade.

La situazione descritta da Marasco rappresenta un banco di prova per l’attuale amministrazione comunale. In un momento critico come quello delle festività natalizie, la città non può permettersi di apparire trascurata. I residenti e i commercianti attendono risposte concrete, e l’interpellanza del capogruppo di Fratelli d’Italia sottolinea la necessità di un intervento immediato.

Resta ora da vedere se il Sindaco e l’assessore delegato sapranno raccogliere questa sfida e mettere in campo azioni concrete per restituire a Manfredonia il decoro che merita.

