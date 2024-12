Foggia. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, segna tradizionalmente l’inizio delle festività natalizie a Foggia.

Una giornata che dovrebbe rappresentare un momento di festa e di unità per la comunità, ma che quest’anno ha mostrato il volto di una città divisa.

A raccontare i fatti è Lucia Aprile, vice sindaca di Foggia, che ha condiviso un’analisi lucida e amara della situazione attuale, alternando critiche dure a un accorato appello per il riscatto del territorio.

Una festa tra luci e ombre

La vice sindaca non nasconde il suo disappunto per quanto accaduto in alcune zone della città durante la giornata di celebrazioni. Mentre una parte della cittadinanza ha vissuto il Natale con gioia e senso di comunità, un’altra ha mostrato un volto degradante e irresponsabile.

“C’è chi festeggiava amando la propria città e poi c’erano gli asini”, esordisce senza mezzi termini Aprile, descrivendo il comportamento di alcune persone che, con azioni vandaliche e comportamenti incivili, hanno trasformato la festa in un’occasione di caos.

Le istituzioni locali sono state impegnate in una corsa contro il tempo per garantire la sicurezza pubblica.

“Insieme a me c’erano vigili urbani, vigili del fuoco, protezione civile, polizia di Stato e carabinieri”, sottolinea la vice sindaca, evidenziando come l’impegno delle forze dell’ordine sia stato essenziale per evitare il peggio. Tuttavia, il loro intervento non è bastato a scongiurare episodi di degrado e violenza che, paradossalmente, hanno colpito gli stessi quartieri in cui vivono coloro che li hanno provocati. “Una parte di città devastata, dove questi subumani ci vivono”, denuncia, puntando il dito contro una minoranza di cittadini che, con i loro comportamenti, ostacolano ogni tentativo di progresso.

Nonostante tutto, Aprile non perde di vista la bellezza e il valore di quella parte di Foggia che rappresenta la vera anima della città: “Poi c’è la Foggia che amo. Sono di più e sono stupendi, hanno festeggiato e si sono divertiti in modo sano.” È a questa Foggia che la vice sindaca si rivolge con fiducia e gratitudine, riconoscendo nei cittadini onesti e rispettosi la forza su cui costruire un futuro migliore.

La riflessione di Lucia Aprile non si limita alla cronaca dei fatti, ma si allarga a un’analisi più ampia delle necessità del territorio.

“Foggia ha urgenza di avere la propria questura alzata di livello, per consentire un maggior numero di agenti sul territorio”, dichiara, evidenziando la necessità di rafforzare le risorse a disposizione per il mantenimento dell’ordine pubblico.

Lo stesso vale per la prefettura, che secondo Aprile dovrebbe essere potenziata per affrontare con maggiore efficacia le sfide di una città che, purtroppo, soffre di cronici problemi di sicurezza. “Dobbiamo pretendere maggiore attenzione per questa città e per tutta la provincia”, afferma con determinazione, facendo appello non solo alle autorità locali ma anche al governo centrale affinché risponda con interventi concreti alle esigenze di Foggia e del suo territorio.

Oltre alle risorse istituzionali, la vice sindaca sottolinea l’importanza di un cambiamento culturale. Il degrado non è solo materiale ma anche sociale e morale, alimentato da adulti che non danno il buon esempio e da giovani lasciati a crescere senza regole né senso civico. “Adulti degenerati e senza un minimo di cervello consentono che i propri figli si comportino al pari di scimmie urlatrici”, denuncia senza mezzi termini Aprile, mettendo in evidenza la necessità di un’educazione più attenta e responsabile.

Un futuro di speranza

Nonostante le difficoltà, Lucia Aprile rimane convinta che il riscatto sia possibile. La forza della comunità e la bellezza delle tradizioni rappresentano le basi su cui costruire una Foggia migliore. La vice sindaca chiude il suo intervento con un messaggio chiaro: “Quella per la quale vale la pena combattere ogni giorno.” Un invito alla responsabilità collettiva, alla consapevolezza e all’impegno per trasformare la città in un luogo più sicuro, accogliente e orgoglioso della propria identità.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI